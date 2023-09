El riesgo de transformar la primera vuelta en un plebiscito sobre la figura de Milei

Evidentemente, el resultado de las PASO y las tendencias que se van conociendo respecto a cómo va a ser el comportamiento electoral el 22 de octubre dejan en evidencia que se quemaron todos los papeles. Uno de los grandes interrogantes que surgen en estos días tiene que ver con cuál va a ser el móvil de la sociedad a la hora de ir a votar. Previo a las primarias parecía que lo que estaba en juego era la continuidad o no del kichnerismo en el poder. Ahora se duda sobre la vigencia de la grieta K/antiK porque puede instalarse una nueva respecto a que Javier Milei sea o no el próximo presidente. Nadie lo sabe a ciencia cierta.

Si aún se mantiene el axioma de la continuidad o del cambio, la candidatura de Sergio Massa puede enfrentarse al fantasma de una catástrofe histórica, aunque la oposición aparecería dividida como se percibió claramente el domingo 13 de agosto. También podría significar un riesgo para Patricia Bullrich porque varios analistas de opinión pública registran la existencia de un “voto útil” a favor del libertario para castigar al oficialismo con más contundencia.

De ahí surge el escenario más temido por Juntos por el Cambio en torno a un escenario de ballotaje entre Milei y Massa. Esa hipótesis le hiela la sangre a los principales dirigentes de la coalición entre el PRO y la UCR. Entrar terceros podría abrir la puerta a un cisma porque no habría una postura unificada respecto a quién a apoyar en una eventual segunda vuelta. Eso explica el ruido que generó Maxi Pullaro, el candidato con más chances de imponerse en las elecciones del 10 de septiembre en Santa Fe, cuando dijo esta semana que votaría por el jefe de la Libertad Avanza en un ballotajee contra el ministro de Economía.

No todos piensan igual en JxC, sobre todo en el radicalismo. Muchos correligionarios, en ese caso, se sienten más cerca de Massa que de Milei. Para variar, Mauricio Macri está en las antípodas del centenario partido y no tendría ningún empacho en anticipar su voto por LLA y hasta de salir a hacer campaña para defender “las ideas de la libertad”.

Todo parece indicar que el expresidente se sentiría más cómodo del lado de su amigo Milei y muchos lo ven como un garante de la gobernabilidad en un supuesto gobierno libertario. Por eso, en LLA creen que su candidato va a manejar la nueva campaña apuntando fuerte contra la figura de Bullrich y preservando a su vez a Macri. El coqueteo no sólo hace ruido en JxC, sino que provoca debates entre los libertarios. Algunos sostienen que el expresidente no es muy querido por el electorado joven de clase media baja que vota al polémico economista. “Si queremos crecer en el Gran Buenos Aires no hay que exagerar con Mauricio”, cuentan en ese equipo de campaña.

Pero el panorama más inquietante surge de la instalación de una nueva grieta en torno a la figura de Milei dejando de lado la pelea kirchnerismo/anti kirchnerismo. Si las elecciones generales se juegan como un plebiscito sobre el líder libertario, el riesgo que se vislumbra es que la oferta electoral que se opone está divida entre Bullrich y Massa. Es decir, favorecería al diputado de LLA, quien podría quedar mejor posicionado para el ballotaje o incluso ganar en primera vuelta si llegara al número mágico de los 40 puntos con 10 diferencia con sus rivales.

No parece sencillo destronar a Milei del primer puesto ya que los últimos números lo muestran consolidando lo obtenido en las PAS0 y creciendo en un promedio de 5 puntos adicionales. Por ahora aparece tercero en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Pero parece estar creciendo en el interior del país, sobre todo en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El resultado en el distrito cordobés pasaría a ser estratégico por ser la segunda provincia con más peso en el padrón y donde el libertario le sacó a Bullrich una diferencia importante. Casi la duplicó en votos. La apuesta de la candidata por incorporar a Carlos Melconian y a la Fundación Mediterránea lo explica claramente. Achicar la brecha de más de 300.000 votos que le sacó el líder de La Libertad Avanza.

Hasta ahora las encuestas que manejan en la Gobernación de Córdoba reflejan que el diputado economista subió entre 2 y 3 puntos, mientras que la exministra de Seguridad no logra atraer a todos los votantes de Horacio Rodríguez Larreta y estaría perdiendo caudal propio. Aparece con un 15% cuando obtuvo en las PASO casi un 19% y prácticamente un 9% el jefe de Gobierno porteño. A su vez el gobernador Juan Schiaretti pierde un 7% de su cosecha electoral estancándose en un 20% y con serios problemas para retenerlo. Su performance ha sido tan mala que ha quedado desdibujado y ahora se duda de cuál puede ser su piso. Ahí tienen a dónde ir a pescar Bullrich y Massa.

Volviendo a Melconian. La decisión de la postulante de JxC de darle un rol protagónico como vocero económico también abre muchos interrogantes. Si bien la apuesta apunta a blindarse en materia económica, un área donde viene haciendo agua y que es la especialidad del líder del espacio violeta, pero no se sabe a ciencia cierta si la expertise y las explicaciones pedagógicas de este economista pueden sumar votos adicionales. Hay quienes creen que solo le sirve para consolidar al electorado propio y no mucho más.

De todas formas, no deja de ser un alivio momentáneo para Bullrich, quien tendrá que interiorizarse con esas propuestas para ir a los debates presidenciales con mayor preparación. Será sin dudas la gran oportunidad que se le presenta para poder consolidarse en el segundo puesto y forzar un ballotaje para el 19 de noviembre.