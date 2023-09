El pedido de Rodolfo Suarez para que Nación intervenga y solucione el conflicto de la salud privada en Mendoza

Este viernes, en el Este de la provincia, el gobernador Rodolfo Suarez fue consultado respecto de la situación que atraviesa el sector privado de la salud mendocina. Justamente, desde el 1 de septiembre comenzó a regir una dura medida que llevan adelante los médicos en clínicas y hospitales privados que consiste en cobrar un coseguro a la consulta médica con un valor de $6.000 ya que los profesionales se quejaron abiertamente de las demoras con las que trabajan las obras sociales y prepagas.

“En eso el Estado provincial no tiene absolutamente nada que ver, es una relación entre los privados. Nosotros tenemos que ver que esto implica que se está atendiendo mucha más gente en los hospitales públicos, en la atención que da el Estado", dijo el gobernador Suarez al respecto al ser consultado por el tema en una conferencia de prensa en San Martín.

"Con lo cual, nosotros estamos preparándonos para seguir prestando el servicio en las mejores condiciones posibles, porque ya veíamos el fenómeno de que la gente deja de pagar las obras sociales, porque la situación económica es realmente muy difícil para todas las familias. Entonces, ahora creo que lo va a hacer más. Ojalá el Gobierno nacional lleve una solución con este tema”, agregó el mandatario provincial.

Y destacó: “En el Gran Mendoza, algunos sectores de la salud, los odontólogos no lo están haciendo, pero ojalá se solucione, porque realmente 6.000 pesos es un monto importante”.

Respecto del ítem aula señaló: “Este tratamiento que se pretende dar en estas circunstancias creo que no va a tener ninguna implicancia. Nosotros tenemos en la Legislatura los votos necesarios para demostrar que no se hace esto en épocas electorales a pocos días de unas elecciones”. Y añadió: “Es un tema con el que tuvieron muchísimas oportunidades de tratarlo. Sin embargo, es una tremenda casualidad que lo hagan a días de una elección general para gobernador. Así que, como eso lo tenemos claro y creo que lo tiene muy claro la gente. creo que no va a prosperar de ninguna manera”.

Y finalmente, entre otros temas, hizo referencia al orden en Mendoza y el bono otorgado a los empleados: “Tenemos una provincia ordenada. Podemos dar un bono a todos los empleados de 60.000 pesos en un solo pago, que no solamente es bueno para ellos sino para toda la economía de la provincia, porque esto se desparrama en la gente. La gente va a salir, va a comprar, se activa el comercio. Así que es un gesto de empatía muy fuerte de parte nuestra”.