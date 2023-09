El duro cruce entre Sergio Massa y Javier Milei por la venta de órganos: qué dijo el candidato de Unión por la Patria

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cruzó al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por la posición que el diputado nacional tiene sobre la venta de órganos, y calificó como "un horror" permitir el comercio de partes del cuerpo humano, al remarcar que "la vida de la gente no tiene precio".



"Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio", escribió Sergio Massa en su cuenta de la red social X (ex Twitter) en respuesta a un hilo publicado por el legislador titulado "horrores de @SergioMassa", en el que citó declaraciones del ministro sobre "dolarización cobarde" de la economía y las tasas de interés.

— Sergio Massa (@SergioMassa) September 2, 2023



El candidato de UxP replicó en su posteo el audio de una entrevista realizada a Javier Milei, en la que el economista de ultraderecha se pronuncia sobre la venta de órganos y señala que "es un mercado más".



"¿Por qué todo tiene que regularlo el Estado?. Es una decisión de cada uno, ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? "Mi primer propiedad es mi cuerpo, por qué no puedo disponer de mi cuerpo?", señala Javier Milei en ese registro.



En su hilo, Milei había refutado las declaraciones que replicó del Ministro, en las que Sergio Massa afirma que "cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil, entonces, es una expresión de dolarización cobarde" y agrega: "Lo que termina pasando es que las tasas destruyen los procesos industriales" porque, "como no sos el emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés".