Que dijo Ricardo Alfonsín sobre la controversia entre Ricardo Darín y Luis Brandoni

Ricardo Alfonsín se metió en la pelea entre Ricardo Darín y Luis Brandoni, luego de que este último asegurara estar enojado con la película "Argentina, 1985", protagonizada por su par actoral. "¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película, que es una canallada?", había dicho Brandoni.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por Darín, quien salió a responder en diálogo con Clarín: "No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza".

Por tal motivo, el embajador argentino en España se pronunció sobre la postura del dirigente radical, quien se quejó por la poca participación del exmandatario Raúl Alfonsín.

"Me parece una película buena y me gustó, más allá de que tengo mi propia visión: yo hubiera hecho otra película, pero no creo que se falte a la verdad. Se omiten consideraciones", contestó el funcionario en diálogo por Radio La Red.

Respecto a su relación con Brandoni, con quien compartió fórmula durante su candidatura a gobernador de Buenos Aires en 2007, expresó: "Lo quiero mucho porque mis diferencias políticas no se traducen en sentimientos de enemistad y no voy a dejar de ser amigo de él por eso".

Sin embargo, agregó: "Pero no coincido con nada de lo que él dice desde el año 2015 en adelante. Sobre todo cuando habla de lo que representa Juntos por el Cambio".

Por otro lado y con vistas a las elecciones de octubre, Alfonsín confesó que un eventual balotaje entre Javier Milei y Patricia Bullrich elegiría a la referente del PRO. De todas formas, indicó que lo haría si ella "hablara con los demás partidos políticos, incluso con Unión por la Patria, para asegurar que no va a acompañar la candidatura de Milei".