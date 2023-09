Piqueteros lanzaron duras amenazas contra Leandro Zdero en Chaco

Un piquetero chaqueño amenazó al gobernador electo en Chaco, Leandro Zdero, durante una comunicación con un medio local. El hombre anticipó que si Zdero "no cumple", él será el "primero en salir, el primero en estar en la calle". Además, el piquetero aclaró que 50 dirigentes sociales se reunirán este martes para definir "cuánto tiempo le damos (a Leandro Zdero), si le damos 20 días, 1 mes, 2 meses o 3 meses".

El lapso que especificó el dirigente sería el tiempo que le darían al gobernador antes de que los grupos piquteros salgan a la calle si Zdero "no cumple" con lo que "prometió en campaña". El piquetero que confirmó esto fue Ramón "Tito" López, dirigente piquetero del movimiento 17 de Julio.

Ante la pregunta del periodista de que si el gobernador electo podría terminar con los piquetes, López le contestó que no, y que "si no se sienta y tiene un equipo que venga a hablar en serio con la población", los piquetes seguirán. "Él dice en campaña que apoya a la producción", por lo que si no lo cumple, los piquetes estarán en la calle.

Ramón "Tito" López le mandó un fuerte mensaje con amenaza al futuro gobernador: "Señor Zdero, yo soy el primero que va a salir cuando usted no cumpla. Soy el primero que va a estar en la calle cuando usted no cumpla". Además, previamente había admitido que López es "peligroso para el sistema".

Además, el dirigente social aclaró que el lapso que determinen los piqueteros en la reunión del martes entraría en vigencia desde hoy, ya que "el 10 de diciembre ya es tarde". "Él tiene que hablar con nosotros para ver cómo pasamos la Navidad", aclaró López. Por último, agregó que es probable que el gobernador actual Jorge Capitanich pase la Navidad con los movimientos piqueteros.

Leandro Zdero fue electo en la provincia de Chaco el domingo pasado tras 16 años de gobernación de Jorge Capitanich. Zdero, quien pertenece a la coalición que lidera Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, le ganó las elecciones al actual gobernador obteniendo el 46,15% de los votos, sobre el 41,71% de Jorge Capitanich, en una elección catalogada como histórica.

El mismo domingo, Capitanich reconoció la derrota, y en un mensaje democrático aclaró que se juntará con Zdero para hacer una transición ordenada. El martes al mediodía esa reunión sucedió, y el gobernador lo dejó plasmado en sus redes: "Nos reunimos con el Gobernador electo, @LeandroZdero, para comenzar la transición de cara al próximo 10 de diciembre".

La foto de Jorge Capitanich junto a Leandro Zdero y a la actual vicegobernadora Analía Rach Quiroga

Otras amenazas piqueteras

Pablo Moyano, hijo de Hugo, alertó de que si las elecciones las gana tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, el sindicalismo "no se va a quedar de brazos cruzados y va a haber resistencia" en las calles.

En una comunicación radial, el cosecretario general de la CGT comentó que "se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente".

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores", remarcó Moyano. Y concluyó: "Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha".