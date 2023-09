La reunión entre Sergio Massa y Cristina Kirchner, las vueltas de JxC y todo lo que dejó la sesión en Diputados

El oficialismo hizo valer sus acuerdos políticos en la Cámara de Diputados y aprobó con 135 votos afirmativos y 103 negativos la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. El candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, llegó al recinto para los últimos minutos y estalló la oposición.

Tal como estaba previsto, la clave llegó de los distintos espacios de la oposición, salvo Juntos por el Cambio y tres cordobeses del gobernador Juan Schiaretti. Del Frente de Todos votaron afirmativo 116 de los 118. Estuvieron ausentes Estela Hernández, de Chubut, y Cecilia Moreau quedó a cargo del estrado presidencial y no votó.

A estos se sumaron los cuatro del Frente de Izquierda y del interbloque Provincias Unidas, los tres de La Libertad Avanza, tres del Interbloque Federal, los dos de socialismo y del bloque SER y el gobernador electo de Río Negro, Rolando “Rolo” Figueroa. Los 103 negativos lo conformaron los de Juntos por el Cambio, que tuvieron algunas ausencias como la de María Eugenia Vidal (PRO) y Facundo Manes (UCR), y los schiarettistas, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Florencia Randazzo.

El cierre de Juntos por el Cambio estuvo a cargo de Mario Negri, titular del bloque UCR, que destacó que la coalición que él integra era la única que estaba en contra de la medida. "Casi todo el arco político está enfrente de nosotros en este tema (eliminación del impuesto a las Ganancias), no pueden explicar cómo acompañar la propuesta de un ministro que dijo que creía que la inflación va a ser del 40%", indicó.

Sergio Massa estuvo con los titular de la CGT durante la votación. Crédito: Prensa Massa

También aprovechó el momento para cargar contra el “plan platita” del oficialismo. "Cristina en ‘Sinceramente’ confesó que subió el gasto público en 1% del PBI en 2015. Ahora Massa eleva otro punto del PBI. ¿Tanta desesperación tienen que en dos campañas, la de Scioli y la de Massa, le cuestan al Estado U$S 10.000 millones, financiados por todos los argentinos?", dijo.

Por su parte, el oficialismo cerró con Germán Martínez, jefe del bloque Frente de Todos. Allí aprovechó la ocasión para citar a Juan Domingo Perón. “Vamos a seguir siempre tratando de solucionar los problemas de los argentinos, tratando de generar el clima de unidad nacional, como nos dijo Perón, cuando dijo que había que unirse, que sobre la unidad de los trabajadores íbamos a generar una argentina mejor”. Esto valió un estallido de aplausos de parte de los militantes gremiales que habían colmado las inmediaciones del Congreso.

“Los trabajadores organizados se merecen un fuerte aplauso y que los trabajadores dejen de pagar ganancias es el resultado de una decisión política”, remató.

La jornada no tuvo un inicio sencillo para Juntos por el Cambio, que insiste en que se mantendrá unido a pesar de lo que pase en las próximas elecciones. Cuatro diputados de Evolución Radical, dentro de Juntos por el Cambio, que responden a Martín Lousteau, dieron quórum. Estos son Emiliano Yacobiti, Gabriela Brower de Koning, Danya Tavela y Marcela Antola. Ellos sostienen que “el quórum ya estaba garantizado” y que “no cambiaba en nada si estaban o no”. Lo cierto es que al momento del inicio de la sesión, donde se define si puede desarrollarse o no, estaban presentes, acompañando al kirchnerismo.

Dentro de Juntos por el Cambio no lo entendieron así. Desde el bloque de la UCR están convencidos de que “se trata de una ambición personal”. “Hasta ayer a la noche me dijeron que no iban a dar quórum, volví a llamar para asegurarme de que así sea, y me dijeron que cumplían la palabra. Bueno, hoy vengo y me entero que estaban sentados ahí”, señaló estallada de furia una de las espadas políticas del bloque UCR.

Las idas y vueltas de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio titubeó desde la semana pasada entre ir por el voto negativo o la abstención. Incluso, durante el debate, uno de los armadores de la campaña de Patricia Bullrich dio a entender, en una especie de teléfono descompuesto, que hubo un cambio de posición en el bloque PRO y que iban a “abstenerse”. “No, ¿Cómo nos vamos a abstener? Si Patricia dijo otra cosa”, reprochó otro legislador. El kirchnerismo aprobó la reforma de Ganancias. Crédito: Prensa Télam

Allí fueron a consultarle al jefe del bloque, Cristian Ritondo, que tuvo que llamar de urgencia a Bullrich, mientras la candidata tardaba en contestar el teléfono. “La llamó y le preguntó si había un cambio de postura a la hora de votar, y Patricia le dijo que NO, que mantuvieran el voto en contra. Mientras todo eso pasaba ya estaba hablando Luciano Laspina en el recinto, imaginate el caos que fue”, relató uno de los armadores políticos del PRO.

La decisión de votar en contra de la propuesta de Sergio Massa se tomó el miércoles pasado en el Congreso, con Patricia Bullrich conectada a la distancia. Daniel Artana fue el delegado de Carlos Melconian para seguir de cerca este debate. El argumento de los más duros para ir en contra de esto tenía que ver con “no apoyar al kirchnerismo” y allí fue donde apareció una de las consignas que bajó a tierra Martín Tetaz, al señalar que “esto es la puerta a la hiperinflación”.

Sergio Massa se reunió con Cristina Kirchner

Sergio Massa pasó toda la tarde en la Cámara de Diputados, pero un rato antes estuvo en el Senado con Cristina Kirchner, y si en la política los gestos son todo, el hecho de haber ido primero a visitar a la vice no es un dato menor. En ese encuentro, según pudo averiguar este cronista, se conversó sobre “los pasos a seguir en la campaña”. Massa llegó un rato después de las 17 con sus personas de más confianza. Ya en Diputados, se reencontró con viejos compañeros y para la votación bajó al recinto donde recibió el aplauso de los oficialistas.

La mayoría del tiempo la pasó en el despacho de la Presidencia con la titular del cuerpo, Cecilia Moreau, Guillermo Michel, director general de Aduanas y Carlos Castagneto, conductor de la AFIP. La comunicación oficial señaló: “Trabajan en el envío de la Ley que reintegra el IVA a los monotributistas, jubilados y trabajadores”.

También aprovechó para salir a la calle y saludar a los miles de militantes gremiales que se acercaron a las inmediaciones del Congreso para festejar la media sanción de la cuarta categoría, un reclamo histórico del sindicalismo Argentino.