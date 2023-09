Hotesur-Los Sauces: cuál es la situación de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó en las últimas horas reabrir los casos Hotesur y Los Sauces, por lo que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner irá a juicio por los delitos de asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero.

El abogado Pablo Teixidor explicó en MDZ Radio 105.5 FM que, cuando el fiscal Velasco apela y lleva a Casaciones el sobreseimiento en la causa Hotesur-Los Sauces de Cristina y otros 24 miembros, “implicaba que se había salido de la lógica habitual que tiene un marco de un proceso legal”.

“Cuando existe un requerimiento de elevación a juicio y sale, y la causa llega a un Tribunal oral, el Tribunal tiene que juzgar y las excepciones a ese juzgamiento son muy pocas”, agregó.

“Lo que ocurrió significativo en esta causa es que el Tribunal de Casación entiende que no se dieron esas prerrogativas que el Código prevé para no llevar a juicio la causa. Esto no quiere decir que indefectiblemente las personas van a ser condenadas, sino simplemente que tienen que pasar por el juicio oral y público”, detalló y adelantó: “El resultado del juicio será en mérito de la prueba, que es una prueba compleja”.

En Sonría lo Estamos Filmando, Teixidor analizó que “la maniobra que se busca determinar es que, a través de la sociedad Villa Mitre, que era una sociedad que no estaba legalmente constituida, se intermediaban relaciones entre Lázaro Báez, Sousa y Cristobal López, entre otros, para el alquiler de propiedades de la familia Kirchner. Lo que se interpreta de esa maniobra es que tenían un destino de retornos respecto a obra pública que se les había otorgado a estos empresarios a través de sus empresas”.

Como dato de color, remarcó que “sí mantuvieron el sobreseimiento sobre la hija menor del matrimonio Kirchner, Florencia, porque entienden que cuando se empieza a tramar este enredado complejo supuestamente delictivo ella tenía 12 años. Y que cuando cumple la mayoría de edad, y luego del fallecimiento de su padre la incorporan a la sociedad, ya el negocio tenía funcionamiento pleno en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Que ella simplemente obedeció un mandato familiar para integrar esas sociedades, pero que no tuvo las labores de dirección ni el conocimiento para llevarlas a cabo”.

Finalmente, indicó: “Cuando existen hechos de presunta corrupción a través de funcionarios del Estado, siempre pedimos la mejor celeridad posible”.

