Alfredo Cornejo habló sobre el estado de las rutas y explicó cómo planea revertir la situación

Alfredo Cornejo, candidato a gobernador de Cambia Mendoza, estuvo mano a mano con MDZ y MDZ Radio en el marco de la innovadora propuesta Mendoza Decide, donde se muestra lo que los candidatos quieren hacer durante su eventual gestión indagando a fondo cuáles son sus propuestas. En esta ocasión, el exgobernador provincial, remarcó sus planes de cara a una posible asunción del mandato.

Uno de los temas destacados fueron los testimonios de Alfredo Cornejo respecto del estado de las rutas públicas y las soluciones que propone el partido opositor. "Me sorprende el énfasis que ponen en las cosas que faltan y que poco ponen en las que se han hecho. Por ejemplo, la Ruta 222 a Las Leñas se hizo en mí gestión desde 0. Todas las rutas que se están inaugurando en los últimos 20 años son de 5km hasta los 11km, ésta es de 50km. Es una ruta especial porque se congela, se nieva, tiene una inversión superior y la hicimos en su momento. La ruta se construyó en el 85' y nunca se hizo una reparación, o sea que se hizo prácticamente nueva", expresó.

Luego, continuó detallando la situación de las rutas más importantes en el marco provincial. "La Ruta 40 tenía un 15% de avance en Malargüe, y se terminó haciendo bajo mi gestión. Es una ruta de Vialidad Nacional, no es provincial, pero todos saben que la lideré yo e hice mucho énfasis para que se terminara. La provincia de Mendoza, que en su oasis está toda la oferta no sólo turística, sino en general de residencia, está concentrada en el 3,5% del lugar. Dependen mucho de las rutas nacionales 7 y 40. En la Ruta 40 Vialidad no ha podido reparar el puente que se cayó en el 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, y en junio de ese año, en medio de la pandemia, se cayeron dos puentes que todavía no han terminado", sentenció.

Obras activas en la Ruta 40.

Además, recalcó que "en la Ruta 7 habían tres licitaciones preparadas, una que agregamos cuando fui gobernador que es la de la doble vía Potrerillos, ahora se acaba de caer hace un mes y no salió ni en las noticias. Se hicieron tres ofertas para reformarla muy por encima del presupuesto ya que las empresas tratan de cubrirse de la inflación, y ahora la está por tirar abajo Vialidad. Es una ruta elemental y está hecha polvo, es fundamental para el turismo de alta montaña. La Ruta 82, que es provincial, la está haciendo el gobierno de Mendoza y es la inversión en ruta más fuerte que se ha hecho en este tiempo".

La intervención del sector privado dentro de las inversiones en obras públicas ha tomado un rol bastante influyente dentro de las planificaciones, pero actualmente esto se ve perjudicado por la completa situación económica que atraviesa al país. "El sector privado, en general, no tiene incentivos. El desorden macroeconómico hace que las empresas se cubran, hoy encontrar oferentes para desarrollar algunas zonas turísticas es bastante complejo. Y esto vale para este caso y para cualquier otra iniciativa privada, lo gobierne un privado o el mismo sector privado".

"Por ejemplo, yo licité la gestión privada de la Terminal de Ómnibus, arrancó muy bien pero no cumplieron los plazos, la pregunta es si fue todo culpa del sector privado o si también influye la situación macroeconómica. Hoy tenemos una terminal mejor que la que teníamos, y debería mejorar mucho más. Los contextos son muy importantes para entender lo que sucede", sumó.

En última instancia, hizo énfasis en algunos beneficios que dejó su gestión como gobernador y agregó cómo planea utilizarlos en caso de ser electo: "Los más de mil millones de dólares que surgieron durante mi gobierno son un hecho inédito en Mendoza. Nosotros hoy tenemos un patrimonio positivo en la provincia gracias a eso, debemos menos de 900 millones de dólares y tenemos ese activo bastante favorable, por eso es importante a quién se elija como gobernador".

Las nuevas reformas en la Terminal de Ómnibus.

"Para nosotros hay que usarlo en un plan integral que haga más eficiente el uso del agua, cree riquezas en materia de alimentos (agroindustria y agricultura), y que genere energía. Todas esas cosas tienen mercado nacional e internacional, son demanda en el mundo independientemente de la invasión de Rusia a Ucrania, y nosotros ya somos competitivos en esas tareas. Hay que poner el foco ahí, pero hay que usar la mística del agua positivamente para crear riquezas y hacer más eficiente su uso. Hay que hacer una buena utilización de esos dólares porque sino se van a diluir, no va a faltar quien los quiera usar en gastos corrientes. Conmigo se garantiza que se van a ampliar en estos proyectos", cerró Alfredo Cornejo, el candidato a gobernador por Cambia Mendoza.

Escuchá la nota completa: