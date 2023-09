Un exministro de Francisco "Paco" Pérez cruzó a Alfredo Cornejo tras el debate de candidatos

Diego Martínez Palau, exministro de Transporte de Mendoza durante la gestión de Francisco "Paco" Pérez (2011-2015), criticó al senador nacional y candidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, luego que el dirigente radical se refiriera al estado de los servicios de transporte públicos durante el reciente debate de aspirantes a la Gobernación llevado a cabo en el Espacio Julio Le Parc. "Cornejo miente sistemáticamente", afirmó Martínez Palau, que en la actualidad acompaña a Omar De Marchi en el frente La Unión Mendocina.

En el eje de Servicios Públicos, Cornejo sostuvo en su exposición: "En este contexto de alta inflación el transporte público ha mejorado sustancialmente. Hace 7 años en el Gran Mendoza se transportaban aproximadamente 250 mil personas por día, hoy se transporta a medio millón de personas. ¿Eso no es un avance?."Pero no nos conformamos con eso y queremos sumar más propuestas. Porque pudimos hacer eso es que vamos a mejorar el transporte de mediana y larga distancia. Necesitamos seguir conectando a mucha más gente"

A partir de esto, Martínez Palau publicó en sus redes sociales: "Cornejo miente sistemáticamente. Afirma que antes viajaban 250.000 personas por día en en el transporte público urbano y hoy viajan 500.000. Te doy datos oficiales y no cuento. El sistema que usa el Gobierno registra transacciones, no pasajeros. Una persona puede en el mes viajar 10 veces y otra 1 sola vez, por lo que únicamente sabemos cuantas veces se registraron pagos en el sistema, no a cuantas personas corresponden.

El posteo de Diego Martínez Palau.

"En mayo de 2015 se registraron 16.770.964 transacciones. En mayo de 2023 15.136.258, menos de un millón que hace 7 años. Si no subieron las transacciones no pudieron subir la cantidad de pasajeros.A su vez, hoy, hay una empresa (Grupo 700) que en 2015 no registraba transacciones en el sistema urbano porque era media y larga distancia y hoy sí, porque pasó a ser transporte urbano, por lo que deberían haberse incrementado las transacciones", comentó Martínez Palau, que en las elecciones PASO del 11 de junio compitió en la interna departamental de La Unión Mendocina en Las Heras, donde fue vencido por el candidato Martín Bustos.

"Pese al crecimiento de la Población y el Ingreso de una nueva línea al sistema Urbano, las transacciones fueron menores en 2023 que en 2015. Aunque los datos no lo avalan, Cornejo, afirma que viajan el doble de personas. Él dice una cosa, los datos otra", cerró el exfuncionario provincial.

Qué dicen desde el Gobierno

El Gobierno de Mendoza indicó días atrás que el uso del transporte urbano de pasajeros creció por encima de las 200.000 operaciones diarias en el Área Metropolitana del Gran Mendoza desde la implementación del sistema MendoTran, que comenzó en enero 2019. En agosto de este año se registró un promedio de 840.000 transacciones por día en los distintos servicios.

Los datos surgen del registro en el Sistema Inteligente de Transporte y la articulación con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). En los últimos 3 años y 8 meses, desde el inicio del MendoTran hasta agosto pasado, se registraron alrededor de 680 millones de operaciones. Para destacar, solo 2022 representó un registro superior a 190 millones de transacciones en el