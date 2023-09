El video con las propuestas de Noelia Barbeito que la Junta Electoral no quiso mostrar

El debate obligatorio organizado por la Junta Electoral tuvo varios yerros. Además de los innumerables problemas técnicos, como acoples de sonido, micrófonos que no funcionaban y demás, hubo un hecho que podría hasta catalogarse como censura: la Junta Electoral decidió no mostrar el video con las propuestas de una candidata a vicegobernadora. Se trata de Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda.

La candidata no podía estar presente en el Le Parc por razones de fuerza mayor. Avisó con tiempo y acordaron grabar las propuestas en video. Como el formato era rígido y sin debate, no había impedimentos. Así se acordó, pero al final la Junta prohibió la publicación del video. Lautaro Jiménez advirtió el tema en el debate y ningún candidato se solidarizó.

MDZ decidió publicar las propuestas de Barbeito. Antes, la candidata salió en las redes.

"Es necesaria una reforma Constitucional que incluya la protección del medioambiente, la salud, una reforma política. También queremos terminar los privilegios de la casta política. Por último el derecho al voto para los inmigrantes", propuso la candidata.

La candidata ponderó gran parte de su propuesta en la defensa de los derechos de las mujeres. Mirá lo que propuso:

Noelia Barbeito está con reposo por motivos de salud y acordó con la Junta Electoral que pasarían videos de inicio y cierre del bloque de institucionalidad en el que disertaban los candidatos a la vicegobernación. Los videos no fueron exhibidos y Barbeito reveló qué decían. "Envié videos que la junta había aceptado pero los otros partidos no quisieron...En pandemia nos obligaron a dar clases virtuales, pero ahora les molesta un video", manifestó en las redes. Acto seguido, utilizó su cuenta de Twitter para dejar el mensaje que no se mostró en el debate. "Hacen enormes esfuerzos por sacar la agenda de las mujeres (ahora no se bancan ni que salga por video), por eso nuestra intervención para el cierre del bloque institucionalidad es: Ningún gobierno nos regaló nada", comenzó y cargó contra el gobierno provincial por no darle relevancia a las mujeres.

"Hace años Mendoza fue un gran ejemplo de lucha y organización de las mujeres, en cada pueblo se hizo oír con fuerza el Ni Una Menos. Años después los gobiernos quisieron calmarnos con burocracia y gestos, pero en nuestro provincia solo se destina $132 por mujer al año, la administración central sólo tiene un refugio. Hoy quieren borrar nuestras demandas de la agenda política, no quieren que ni se discuta", aseveró. El descargo de Barbeito.

"Pero como sabemos que ningún gobierno nos regaló nada y que la nuestra es una larga marcha, nos empezamos a organizar nuevamente en las plazas con Asambleas del Ni Una Menos, que debemos extender en los lugares de trabajo y estudio, unidas jóvenes, mujeres trabajadores como nuestras hermanas de las viñas, domésticas, docentes organizarnos independientes del Estado para exigir un Plan Integral contra la violencia de género, Ley de Educación Sexual, techo, trabajo, socializar las tareas domésticas y de cuidado", finalizó la compañera de fórmula de Lautaro Jiménez.