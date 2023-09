Cómo quedaron posicionados los cinco candidatos después del debate

El debate del domingo por la noche entre los candidatos a gobernador y vicegobernador de Mendoza no fue, para muchos, lo que se esperaba y “no logró conquistar a los ciudadanos”. Así lo analizó Stella Toledo, encuestadora a cargo de Stella Toledo y Asociados, en MDZ Radio 105.5 FM: “Creo que los perdedores reales fueron los ciudadanos, los mendocinos. El debate -que me parece que no fue un debate- no logró conquistar a los ciudadanos”, analizó.

Si bien la transmisión fue tendencia, tuvo solo “6 mil visualizaciones y menciones, cuando tenemos 1.500.000 habitantes habilitados para votar”.

“La gente tiene otras preocupaciones y otras necesidades que la dirigencia política hoy no hace carne de eso, no siente la gente que tiene un representante que habla de sus problemas. Y el formato no conquistó, no ayudó a que la gente se enganchara”, opinó Toledo en Desayuno Incluido y aseguró que “faltó interacción entre los participantes, no fue atractivo”.

“Creo que no le ha sumado demasiado al electorado. Los indecisos vuelven a amanecer indecisos, el debate no fue contundente”, insistió.

Sin embargo, Toledo rescató que se le diera más lugar a la figura del vicegobernador: “Hay un dato interesante que es mostrar a los vicegobernadores en otra faceta. Siempre la figura del vicegobernador queda desdibujada frente al Poder Ejecutivo y ayer se mostraron”.

“La crítica mayor es hacia el formato. No les daba tiempo a poder explayarse ni a poder defender. Para la gente termina siendo vacío, porque no dicen cómo lo van a hacer. Faltó contundencia”, sostuvo.

Además, detalló que “hay algunos candidatos que se muestran como más ‘violentos’ al hablar y pueden impactar, pero sin propuestas (Vadillo). Cornejo y Casado hacen mucha referencia al discurso de Patricia Bullrich: represión, más control, iban por esa línea. La Unión Mendocina por lo menos mencionó algunas propuestas y el candidato a vicegobernador (Daniel Orozco) se mostró como más humano, en esto de mostrar que a él también le han pasado cosas”.

Y remarcó: “Insisto. Me parece que la gente no ganó anoche, no se pudo impactar como hubiéramos esperado. El humor social no está cambiando, las condiciones están dadas para que la gente siga sosteniendo esta desesperanza y esta necesidad de que algo bueno pase”.

Respecto de cómo quedaron posicionados los candidatos de cara a las elecciones provinciales que se llevarán a cabo el próximo domingo, expresó: “Para nosotros por ahora es un escenario abierto, con poca diferencia entre las dos fuerzas mayoritarias (La Unión Mendocina y Cambia Mendoza). Nos está dando un ‘empate técnico’, es una elección muy abierta. Hay un 15, 20% de indecisos, no es que no van a votar sino que no saben a quién van a votar”.

