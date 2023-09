Ausencia de Noelia Barbeito: la izquierda cuestionó a la Junta Electoral y Dalmiro Garay dio explicaciones

Noelia Barbeito, compañera de fórmula de Lautaro Jiménez, no participó del debate de candidatos a gobernador y vicegobernador de Mendoza llevado a cabo este domingo en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La dirigente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) no dijo presente por motivos de salud e indicaciones de su médico. No obstante, estaba previsto que pudiera intervenir a través de una videollamada por la plataforma Zoom. Esto finalmente no ocurrió y es por ello que Jiménez manifestó su descontento ante la Junta Electoral. Luego, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y miembro de la Junta, Dalmiro Garay, dio explicaciones al respecto.

La ley sancionada recientemente en la Legislatura establecía que los candidatos a vicegobernador debían participar del debate que tradicionalmente incluye a los aspirantes a la Gobernación. En este caso, Hebe Casado (Cambia Mendoza), Daniel Orozco (La Unión Mendocina), Lucas Ilardo (Frente Elegí) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) participaron del segundo bloque de la jornada con el fin de abordar aspectos vinculados a la transparencia y la institucionalidad a través de exposiciones e respondiendo preguntas de los moderadores del debate. Noelia Barbeito (FIT-U) no pudo asistir por motivos de salud. Con enojo, desde la izquierda se pronunciaron al respecto.

"Tendrá que dar una respuesta la Junta Electoral porque estaba previsto, a partir de los inconvenientes que tuvo con su salud con la autorización médica para salir de su casa, se le había garantizado -con mucho esfuerzo de ella- que pudiera participar y la sacaron", comentó Lautaro Jiménez ante la prensa. Acerca de los detalles del problema de salud de Barbeito, señaló que "corresponde a Noelia y a su privacidad. Esperemos que esté muy bien".

"La Junta Electoral había tenido una muy buena contemplación con ella para hacer las pruebas técnicas. Les llamaba positivamente la atención su predisposición de querer cumplir, como ha sido siempre Noelia. Siempre de querer estar y dar la palabra", aportó.

Respecto si siente que otra fuerza política no hubiese tenido un problema de este tipo, contestó: "Vamos a tratar de centrarnos en las discusiones centrales. Lo que nos preocupa es que no destraten a la educación pública y que dejen de destratar a los trabajadores, que son los que realmente la están pasando mal en esta provincia".

En ese orden, el presidente de la Suprema Corte e integrante de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, comentó sobre lo sucedido: "Ella tenía -y lo manifestó a la Junta Electoral- un problema de salud y nos pidió participar por Zoom del debate, a lo cual la Junta después de discutirlo accedió. Pero desde lo técnico era imposible poder hacer el vivo con el Zoom. Ante eso, nos pidieron un video grabado para el al principio y el final. Ahí la Junta no accedió porque entendíamos que publicar un video editado sin el vivo desnaturalizaba el concepto del debate y, además de la junta, las fuerzas no lo permitieron", sostuvo el magistrado.

Barbeito, que siguió el debate desde su hogar, utilizó sus redes sociales para referirse a la negativa de poder debatir vía Zoom. "Hacen enormes esfuerzos por sacar la agenda de las mujeres (ahora no se bancan ni que salga por video). Por eso nuestra intervención para el cierre del bloque institucionalidad es que ningún gobierno nos regaló nada. Hace años Mendoza fue un gran ejemplo de lucha y organización de las mujeres, en cada pueblo se hizo oír con fuerza el Ni Una Menos. Años después los gobiernos quisieron calmarnos con burocracia y gestos, pero en nuestro provincia solo se destina $132 por mujer al año. La administración central sólo tiene un refugio. Hoy quieren borrar nuestras demandas de la agenda política, no quieren que ni se discuta.

Pero como sabemos que ningún gobierno nos regaló nada y que la nuestra es una larga marcha, nos empezamos a organizar nuevamente en las plazas con Asambleas del Ni Una Menos, que debemos extender en los lugares de trabajo y estudio, unidas: jóvenes, mujeres trabajadores como nuestras hermanas de las viñas, domésticas, docentes... y organizarnos independientes del Estado para exigir un Plan Integral contra la violencia de género, Ley de Educación Sexual, techo, trabajo y socializar las tareas domésticas y de cuidado".