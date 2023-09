Alfredo Cornejo acusó "agravios" en el debate y se metió de lleno en las causas de Las Heras

Este domingo se realizó en el Espacio Julio Le Parc el debate de candidatos a gobernador y vicegobernador, el cual -lejos de ser una herramienta para dar a conocer en detalle la batería de propuestas de los aspirantes- estuvo repleto de acusaciones cruzadas entre los protagonistas. Una de ellas involucró al intendente de Las Heras y candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, Daniel Orozco, y el senador nacional y postulante a la Gobernación en representación de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. El buffet de denuncias en el municipio no fue una temática obviada por ambos dirigentes. Además, Cornejo aseguró que hubo "agravios" en las deliberaciones de la jornada que lo puso cara a cara con Omar De Marchi, Mario Vadillo, Omar Parisi y Lautaro Jiménez.

Durante el Eje 2 de Transparencia e Institucionalidad, que tuvo en los atriles del escenario a todos los candidatos a vicegobernador, Daniel Orozco sostuvo en una de sus intervenciones que "en Mendoza hay persecución política. Lo he vivido en carne propia y no quiero que los mendocinos lo sufran como lo hemos sufrido nosotros (...) El 8 de febrero, Alfredo Cornejo me dijo que era el mejor intendente de la democracia. Yo no cambié. Pero pensé diferente y lo demostró tal cual es él. Le tengo que comunicar a él que las instituciones tienen que ser independientes y eficientes".

Concretamente, a partir de la salida de Daniel Orozco del frente Cambia Mendoza y su traspaso a La Unión Mendocina, Las Heras se volvió el epicentro de denuncias cruzadas por parte de exaliados de Orozco. A modo de síntesis, se baraja la existencia de irregularidades en el manejo de cooperativas de la comuna, delitos de coacción y hasta abusos sexuales de exfuncionarios. Janina Ortiz, esposa de Daniel Orozco, es investigada por ejercer presiones a una empleada municipal para mantener relaciones sexuales con Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales de la comuna que -junto a otras dos personas- está imputado por malversar fondos de la Municipalidad a través de la cooperativa Manos a la obra. En tanto, en los últimos días se detuvo a Franco Cortez, quien supo ser el coordinador de Juventud de la Municipalidad y que es causado por abuso sexual agravado por acceso carnal, el cual habría ocurrido el 8 de julio del 2020 y en el marco de una actividad organizada por la comuna.

Una vez finalizado el debate, Cornejo fue consultado en conferencia de presa acerca de las declaraciones del intendente lasherino. Cornejo dejó de lado el papel de delegar las expresiones referidas a Las Heras y, en esta ocasión, decidió ahondar un poco más en las denuncias. "Orozco debería dar explicaciones muy claras sobre las cosas por las que se lo acusa en la Justicia. La Justicia está actuando en un caso de abuso sexual, donde hay imputados y hay un persona presa. El abuso se produjo en el municipio de Las Heras. En el caso de cooperativas, hay tres personas imputadas y son estrechos colaboradores. Uno en particular es un indigente que ha recibido un aporte de 9 millones de peso y no tiene domicilio fijo. No sabe leer y escribir, es el presidente de la cooperativa y ha recibido 36 millones de pesos. Esas cosas las investiga la Justicia y debe (Orozco) dar explicaciones en la opinión pública. Es más, las teorías conspirativas que sirvan para la gente común, no para la gente que está en el poder", fueron las palabras del candidato de Cambia Mendoza.

Por otro lado, evaluó el debate y dijo al respecto: "Creo que toda deliberación pública es positiva, pero también depende de los protagonistas. Si los protagonistas hacen propuestas, promueven futuro y programas, creo que la ciudadanía gana a la hora de evaluar. Ahora, si estos espacios, como ha sido en esta campaña, se usan para agraviar y crear imagen negativa -y no para propuestas- no sirve tanto. Igualmente, bienvenido sea el debate. Es un avance institucional para Mendoza que sea obligatorio y el sólo hecho que se haga es positivo".

"Si después sacará conclusiones la ciudadanía o si le sirvió para tomar una decisión a la hora del voto y para evaluar a los candidatos, vaya uno saber... Yo lo que vi fue mucha agresividad y pocas propuestas. Intentamos tratar de decir cómo íbamos a hacer las cosas y plantearlo. Ojalá lo lo hayamos logrado desde nuestra parte", añadió.

Sobre la catarata de cuestionamientos por parte de Omar De Machi (La Unión Mendocina) y Mario Vadillo (Partido Verde), Cornejo opinó: "Lo dije en el debate: uno escucha los argumentos y parece que Mendoza es una ciudad ucraniana bombardeada por los rusos. La verdad es que eso no es cierto. Es una ficción. Es una provincia con mucha gente emprendedora y laburante- con errores y aciertos-, pero los gobiernos tratan de manejarse en el contexto económico que tienen. En algunos casos hay mentiras en las cifras que se dieron. Vamos hacer un hilo de Twitter explicando. Se dice cualquier número a la caza de un voto. No creo que eso sirva mucho".