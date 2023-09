Un país de hostilidad o abundancia: la decisión que define el rumbo del próximo gobierno

Albert Einstein nunca permitió que interrumpan sus casi tres kilómetros diarios que separaban su austera vivienda de la universidad de Princeton. Esa caminata le permitía masticar sus bosquejos diarios, con los que en 1915 cambió la historia del mundo con su gran teoría de la relatividad. Así explicó a sus alumnos la pregunta que les permitiría resolver absolutamente todo: “La decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable u hostil”. Nada queda por fuera de eso, es la decisión que determina a posteriori el futuro de un matrimonio, una carrera científica o un país como Argentina, que en poco mas verá a Patricia Bullrich, Javier Milei o Sergio Massa entrar en la Casa Rosada como nuevo presidente.

Patricia Bullrich dio un giro en la campaña y quienes habitan su "patomóvil" dicen que está en su mejor estado. Cree que la batalla cultural está garantizada a su favor, que el kirchnerismo está en una situación inercial de inexorable deterioro y caída, y que la violencia y los mensajes de odio no tendrán pregnancia masiva en la sociedad, lo que le permitirá ser presidenta tras ganarle el balotaje en noviembre a Javier Milei. Se lo tiene que explicar desde el más absoluto llano a los más chicos, ese 30% del electorado de entre 16 y 30 años en el que el economista tuvo buen desempeño en las PASO.

"Si un tipo no puede soportar una pregunta sencilla o entender que alguien crea que está equivocado, se imaginan qué hubiera pasado con el caso Maldonado si quien decidía era Milei, ¿son conscientes de que el país se hubiera hundido en violencia y desastre? Viene un país donde la única vía para para gobernar va a ser la experiencia y capacidad de entendimiento, no gritándole "mogólico" al que piensa distinto, eso no va más". La declaración fue de Bullrich frente a empresarios que habían hecho lobby a favor de Milei antes de las PASO y que le juraron a la candidata que trabajarían para que fuera presidenta. No son los únicos.

Casta. Javier Milei sostendrá el discurso "anti casta" que le dio buenos resultados en las PASO.

La Argentina de la abundancia le permite dar por terminada la hostilidad a Patricia Bullrich, que cree que la descripción del desastre de la realidad se está terminando y comienza la explicación del país próspero y en armonía que habrá en el futuro. Creen entonces que la campaña de caravana por todo el país con un mensaje cara a cara con la gente es lo que va a generar esa estocada final, en la que la sociedad comprenda la importancia de pensar en construir desde la experiencia y el temple y dar por terminada la improvisación.

La abundancia corresponde al crédito con tasa promedio mundial, actividad parlamentaria más exigente y protagonista, dar por terminada la tensión con la Justicia y no opinar de lo que hacen los empresarios con su plata, en especial los de medios de comunicación, algo que Javier Milei desprecia en público y genera malestar incluso en su base votante. Nadie quiere, ni los más duros mileistas, un presidente que maldiga y cierre medios de comunicación. "Patricia va a generar el contexto para volver a ser potencia, el resto lo harán los argentinos", describió un armador.

Algo que empieza a hacer ruido es la presencia del sindicalismo, tal vez la mejor forma de graficar el concepto de "casta" en la Argentina. Mismos nombres, mismos cargos, treinta, cuarenta, cincuenta años sin alternancia con nombres y formas viciadas, coronadas por formas de vida propias de jeques árabes. Son el nuevo sostén fiscalizador y demás de la campaña liberal. Luis Barrionuevo, Gerardo Martínez, las últimas reuniones, es nutriente basal de la campaña de Bullrich. "Yo quiero meter en cana a Moyano y estos son los que cuidan a Milei, hay que dejarse de poner etiquetas y decir la verdad", le exigió la candidata a un armador de Milei en privado que asintió con la cabeza en silencio. Un dato: Barrionuevo llegó al poder con Rafael Videla, en 1979.

Socios. Luis Barrionuevo y el "león Milei".

El pensamiento de Milei se contrapone con Bullrich. Ahora está envalentonado, las diatribas y exclamaciones son más imponentes, los criterios más cerrados, los acuerdos más imposibles, por lo que el candidato se convenció que sólo con los que militan sus ideas se podrá ganar el país y municipios en todos lados. Un ejemplo de obtusidad es el conurbano.

Días atrás, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le exigió a sus armadores que potencien la campaña. Tiene números internos que llegaron al Instituto Patria y no gustaron: puede perder la intendencia y lo sabe Juntos por el Cambio, que no puede ganar, pero sí decidir el triunfo. Lo supo también Emilio Monzó y otros armadores amarillos, que pusieron primera para ganar el distrito a través de Eduardo Varela, concejal que militó la Ucedé en los '90 y ahora fue candidato a intendente por Javier Milei.

Varela sacó más del doble que el candidato PRO, David Zencich, quedó a menos de ocho puntos de Menéndez, menos de veinte mil votos. Si la próxima semana se gesta la reunión que se empezó a diagramar la semana pasada, La Libertad Avanza gobernará Merlo con convivencia y sociedad absoluta de Juntos por el Cambio. Por lo contrario, si prima el criterio de no acordar con nadie, serán entonces 44 años de peronismo, no hay otro camino y todos lo saben: lo que está en juego es la evolución humana de los dirigentes. Candidato. Gustavo Menéndez, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Alex Campbell, Sebastián García de Luca, Sebastián Parejas, los que conocen la "madre de todas las batallas" buscan un acuerdo para gobernar Merlo como leading case de municipio del conurbano con estirpe liberal y consenso con el PRO. Está al tanto Jorge Macri, quien a través de David Zencich buscará el acuerdo que beneficie a todos y termine con cuarenta años de peronismo ininterrumpido en un distrito donde las denuncias oscilan entre el narcotráfico, la violencia de género y la pedofilia, como es el caso de Ezequiel Guazzora, militante amigo de Menéndez que puede provocar un sismo en el lugar. "Si la dejamos pasar, nos recibimos de boludos, es ahora, tenemos que salir de pensar en la chiquita", le dijo uno de los mencionados a MDZ.

Evitar el "kirchnerismo de derecha" es lo que se empieza a masticar en distintas audiencias, como la del Rotary Club de la semana pasada que organizó el todoterreno Juan Pablo Maglier y que contó con la presencia de Mauricio Macri. Nadie quiere violencia, ni discursiva ni física, fue el consenso de todos los empresarios presentes allí, que vieron con diversión la incursión de Javier Milei a la política, pero con preocupación su potencial Gobierno sin capacidad de entendimiento. Macri volvió a apoyar a Bullrich con énfasis, despejó dudas, los empresarios lo aplaudieron con manos rojas, la sensación de arrepentimiento del voto liberal de las PASO se respiraba en el aire.