Sergio Massa hizo un acto en el Conurbano pero el intendente peronista prefirió no ir

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, prefirió continuar con su rutina personal y no suspendió el viaje que tenía previsto con su familia antes de compartir un acto con su rival político Damián Selci, quien le ganó en una ajustada interna PASO de Unión por la Patria hace un mes con el apoyo de Máximo Kirchner y toda la estructura nacional.

El protocolo de Sergio Massa le había avisado a mediados de la semana que arrancó que iba a realizar el anuncio en su localidad. De hecho, Zabaleta y el ministro habían compartido un encuentro privado en Tigre el fin de semana pasada en el que el tema había sido tratado.

La tensión en la localidad entre los rivales políticos no desapareció, aunque varios funcionarios municipales participaron del encuentro en el que también participó el jefe político de Selci y segundo de Luana Volnovich en el PAMI, Martín Rodríguez. Ambos habían ido a México de vacaciones cuando todavía en la Argentina había restricciones para viajar al exterior producto de la cuarentena eterna.

Sin embargo, quien sobresalió en lo gestual fue el hijo del ex intendente Juan Acuña. Fabrizio, concejal que quedó séptimo el la lista oficialista, publicó una declaración crítica hacia La Cámpora. "Hace una hora me invitaron a participar de un importante anuncio que beneficiará a nuestros jubilados... Cómo único concejal y uno de los referentes del Frente Renovador de Hurlingham, creo que para construir consenso y unidad es importante la participación de todos y todas. Algunos no lo entienden, lamentablemente, no los puedo acompañar".

Massa había elegido este distrito para ver si podía ayudar a generar un ámbito de unidad que es muy difícil de concretar. Esto mismo lo sufre el ministro en su propio territorio, Tigre, donde la puja entre Julio Zamora y Malena Galmarini aún persiste al no poder concretar ninguna actividad en común y menos un anuncio del ministro-candidato en esa localidad.

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham

El sábado, por ejemplo, inauguró dos obras en distritos limítrofes con el que gobierna Zamora, como Pilar y Malvinas Argentinas, con dos intendentes aliados como Federico Achával y Leonardo Nardini. En ambas actividades, que se sucedieron una a la otra en el transcurso de dos horas, no hubo tiempo para que hablaran mucho ni con los intendentes ni con otros invitados especiales, como el ministro Gabriel Katopodis.

En el distrito dependiente del funcionario de Obras Públicas también hubo interna en Unión por la Patria, pero parece que se está resolviendo más pacíficamente. Ayer Leo Grosso, el precandidato del Movimiento Evita, invitó a un trabajo social a quien le ganó, el intendente Fernando Moreira.

Moreira y Grosso en una unidad en San Martín pero sin acuerdos futuros.

De lo que pudieron ver y escuchar en las breves charlas que tuvieron en Pilar y Malvinas Argentinas, el candidato de Unión por la Patria estaba entusiasmado y se mostró más que seguro de haber logrado un primer objetivo. El protagonizar la agenda pública y subirse a un posible balotaje contra Javier Milei, relegando a Patricia Bullrich al tercer término en la intención de voto.

El crecimiento de la captación de votos en favor de Massa también entusiasmó a la mayoría de los intendentes del peronismo kirchnerista cuyos competidores, en la mayoría de los casos, dependen de la potencia que tiene Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Si baja la potencia de la candidata presidencial, sus representantes territoriales quedan mucho más lejos.

Una situación diferente es el de los libertarios. La mayoría de sus representantes locales son ignotos, salvo un par de casos puntuales. Uno de los lugares donde algunos analistas infieren que los mileístas pueden tener alguna chance de triunfo por el escaso margen que tienen contra el oficialismo kirchnerista es en Merlo.

Sin embargo, en esta localidad, la suma de los votantes de Massa y Juan Grabois fue superior a la del intendente Gustavo Menéndez, que casi no hizo campaña. Con un mínimo esfuerzo estructural, el actual jefe comunal obtendría la victoria.