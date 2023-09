La chicana sobre "transparencia" de Lucas Ilardo a Daniel Orozco en el debate

Lucas Ilardo, candidato a vicegobernador de Mendoza por el peronismo, protagonizó uno de los momentos más calientes de las más de dos horas de exposiciones de ideas y poco debate en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

A su turno de hablar, en el segundo eje de temas de la noche en la sala Vilma Rúpolo, empezó: "El tema que nos convoca es Instucionalidad y Transparencia", dijo Lucas Ilardo antes de una breve -y necesaria- pausa para subir el tono a la noche. Giró, miró a su derecha y aseguró: "Imagino que en esto sí que no estuvo nada que ver usted, Daniel Orozco".

Tras la chicana, continuó: "Alfredo Cornejo camina por las calles de Mendoza con ocho custodios asignados por él. Es el único exgobernador de Mendoza que lo tiene. Seguramente las causas de corrupción, seguramente la coima pagada al exsenador y pastor Bonarrico. Seguramente el intento de saqueo de Penitentes tiene mucho que ver con eso".

Luego, volvió sobre Daniel Orozco: "Los casos de corrupción en Las Heras son escadaloso. Desvío de fondos a cooperativas fantasmas, abusos sexuales encubiertos y viajes a México pagados por los mendocinos. ¿Esa es la provincia que queremos? No. Hay alternativa. Omar Parisi y yo tenemos la ficha limpia de verdad. He denunciado cada uno de estos hechos de corrupción. Y muchos otros. Siempre me ha dado la razón la Justicia"

"Yo puedo caminar tranquilo por la calle, miralos a los ojos y decirles que para hablar de institucionalidad hay que tener autoridad moral", cerró Ilardo.