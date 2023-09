"El mejor Massa" y una motosierra sin cadena en una elección donde se impone el voto por descarte

Sorprende la liviandad con la que en el peronismo reconocen en conversaciones privadas que en las PASO del 13 de agosto jugaron para fortalecer a Javier Milei y así dividir el voto opositor. El mayor miedo era que Juntos por el Cambio saliera fortalecido por su interna y que Sergio Massa, siendo el más votado de manera individual, quedara lejos como fuerza. Por eso, hubo muchos lugares donde promovieron que el conservador libertario mejorara su performance.

Ahora, después del susto, destilan optimismo. Están convencidos de que Unión por la Patria estará en el balotaje, que ven como una tercera etapa de una carrera que creen que se puede ganar. Partido difícil, siendo que todas las encuestas muestran que la eventual segunda vuelta Milei le gana con mayor facilidad a Massa que a Patricia Bullrich.

En el peronismo, y sobre todo en las filas del Frente Renovador, se ilusionan porque consideran que salió a jugar “el mejor Massa”. “El mejor Massa es el de campaña”, insisten, a la vez que explican que durante las PASO estaba más contenido porque tenía “el traje de ministro” y tenía que cerrar el acuerdo con el FMI.

Esa situación fue tema de conversación del ministro de Economía con Lula Da Silva en Brasil. “Hacé lo que tengas que hacer para que Milei no sea presidente”, le habría dicho el brasileño, a lo que Massa respondió: “El lunes me pongo el traje de candidato”.

“El mejor Massa” apuestan que también aparecerá en los debates que se vienen el 1 y el 8 de octubre. Es el único, según cuentan, que promovía que los candidatos no pudieran tener ayudas memoria en los atriles. Facilidad para hablar no le falta. Aspiran a poder instalar la idea de cómo sería el país con Massa presidente. “A través de ideas confrontar con las ideas de Milei, y no con Milei”, indican.

Sorprende, también, que al destacar que quien salió a la cancha es “el mejor Massa” están reconociendo que las medidas que anunció en las últimas dos semanas no son propias de un ministro de Economía, sino de un candidato. Situación que está a la vista: ninguna de las más de 20 medidas que lanzó apuntan a solucionar el problema de fondo de la economía argentina sino que significan plata en el bolsillo de la gente (sin respaldo fiscal) o congelamientos de precios. Hasta el 27 de septiembre, cuando el Código Electoral marca el inicio de la prohibición de realizar actos públicos susceptibles de promover la captación del voto, Massa seguirá disparando medidas.

Mientras tanto, la inflación marcó 12,4% en agosto, llegó al 124% anual y la canasta básica alimentaria (el límite de la indigencia) creció un 17% mensual. La pobreza, según marca el Nowcast que elabora el econometrista de la Universidad Di Tella Martín Rozada, ya estaría arriba del 43%, incluso por encima del peor momento de la pandemia.

Aparato y medidas son las herramientas con las que cuenta Massa para sumar algunos puntos que le permitan llegar a ese balotaje. Gobernadores, sindicalistas e incluso Máximo Kirchner tuvieron gestos para que se visualizara que no hay fisuras en Unión por la Patria. Pero asoman dudas.

Una pregunta es si el aparato será suficiente para frenar un Milei que creció en lugares insospechados en la previa. En un pueblito de menos de 20 mil habitantes en Santiago del Estero como Campo Gallo, por ejemplo, un militante del libertario viene reclutando fiscales por el interior provincial e incluso juntó fondos con donaciones para abrir un local partidario. Lo difunde todo por TikTok. ¿Y si después de inflarlo ahora no lo pueden desinflar?

La otra pregunta es si las medidas alcanzarán para convencer a los votantes o terminan siendo una aspirina en un contexto de una enfermedad mucho más grave como la alta inflación y recesión.

Más allá de las dudas, en el comando peronista apuestan a que se consolide la idea de polarización entre Massa y Milei. Podrá no convencer por lo que muestra su gestión como ministro, pero por lo menos que gane el miedo a lo que significaría un triunfo del libertario. Una elección por descarte.

Patricia Bullrich recuperó el eje

En el comando bullrichista también reapareció el optimismo y descreen de la postura oficialista de que hay un escenario de balotaje entre Massa y Milei. En el caso de Unión por la Patria analizan que el piso y el techo están muy cerca, por lo que no tendrían mucho margen para crecer. El candidato de La Libertad Avanza, en tanto, subió en las primeras semanas y ya lo ven en una curva descendente. Tienen encuestas, en ese marco, que los muestran consolidando todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta y ahora apuestan a sumar los “cuatro puntos” que creen que la meten a Bullrich directamente en la segunda vuelta. Bullrich llegó ayer a Bahía Blanca, en una parada de su gira por la Argentina. Foto: Prensa Bullrich.

Para eso, definieron (no sin discusiones internas) que este tramo de la campaña estará apuntado a volver a consolidarse como la “alternativa real al kirchnerismo”. Con Milei buscarán marcar diferencias, sobre todo apuntar a sus limitaciones de equipo político para avanzar con reformas y las contradicciones en las propuestas. Pero el eje de todas las críticas seguirá siendo el Gobierno. “En estos 20 años nos opusimos férreamente al kirchnerismo y todas las mafias. Un cambio profundo está cerca de hacerse realidad. Estamos frente a la batalla final”, dijo Bullrich el jueves ante un auditorio lleno del aula magna de la Facultad de Derecho al presentar su libro con propuestas para las primeras 24 horas.

En primera fila la miraba atentamente Mauricio Macri, quien comentaba a cada rato con Ernesto Sanz. Este martes, el expresidente hará su desembarco en Córdoba, territorio que recorrerá durante 48 horas en una señal de que es una de las provincias clave en las que buscarán recuperar votantes. Apuestan a sumar a los que no fueron a votar y a aquellos que eligieron a Milei enojados por la interna de Juntos por el Cambio.

En Santa Fe, por ejemplo, ya están trabajando con el gobernador electo, Maxi Pullaro, y los intendentes del espacio, para instalar la idea de que el mejor combate contra los narcos será con Bullrich en la Nación, apoyando la gestión provincial del radical.

Uno de los votos que ven que más les está costando recuperar es el de los chacareros, que cansados de tantos años de kirchnerismo y retenciones van detrás de las promesas de Milei. Lo perciben los dirigentes rurales de JxC. Por eso, en las próximas semanas armarán un encuentro de mujeres rurales, en donde Bullrich estará junto a la electa vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. “Que sean esas madres las que lleven un mensaje de racionalidad a sus hogares”, esperan.

“Soy optimista, mejorando mínimamente nos metemos en la segunda vuelta y la ganamos”, analiza un dirigente que acompañó a Bullrich en la interna. Pero aclara: “Más por la antonimia que por los atributos propios, más por lo que no somos que por lo que somos”. Una elección por descarte.

La motosierra sin cadena de Javier Milei

Mientras tanto, Milei sigue ajustando también su estrategia. Volvió de su viaje a Estados Unidos renovado y fresco para recuperar el ímpetu de la campaña. Quienes lo conocen aseguran que estaba sobrepasado y que “el viaje espiritual” era para calmarse y volver sobre su eje.

Su principal objetivo hoy es fortalecer la candidatura a gobernadora de Carolina Piparo, sobre quien hay estudios de opinión que muestran que parte de sus votantes estarían dispuestos a ir a un voto útil a Néstor Grindetti para ganarle a Axel Kicillof. Milei necesita mejorar en la provincia de Buenos Aires para consolidar su ingreso al balotaje o, eventualmente, ganar en primera vuelta (algo que hoy ya parece más difícil). En La Plata y Olavarría, Milei hizo andar una motosierra. Ante las críticas, aclararon que no tenía cadena. Foto: Prensa Milei.

En las últimas caravanas junto a Piparo, en La Plata y en Olavarría, el candidato de La Libertad Avanza agarró una motosierra y la hizo funcionar, agitándola. Ante la reacción en redes sociales sobre el peligro que significaba esa imagen, uno de sus asesores aclaró: “No tiene cadena”. Una motosierra sin cadena es toda una metáfora de lo que pasó con las propuestas de Milei desde las PASO, cuando se empezaron a sembrar dudas respecto a su determinación para avanzar rápidamente con sus medidas.

Una de las decisiones que tomaron en su equipo es guardar a los técnicos. Después de las descoordinaciones entre Milei y ellos, que mostraron que la dolarización o la eliminación del Banco Central no son medidas con las que se pueda avanzar en un principio, la idea es que solo hablen los candidatos más políticos. Y en lo posible, solo Milei.

En las últimas horas, además, acusó recibo de la nueva estrategia de Bullrich y aseguró que es el único que puede terminar con el kirchnerismo para siempre. No quiere perder ningún voto opositor. Pero sobre todas las cosas quiere insistir con el voto “anti casta”, instalando la idea de que es Milei contra el resto del mundo. Otra forma de ver de que se tratará de una elección por descarte.