Jorge Macri refuerza su campaña para intentar un triunfo en primera vuelta

La aritmética no siempre es generosa y mucho menos es exacta si se utiliza para calibrar las chances de candidatos en plena temporada electoral. Es un dilema que desvela a muchos y que inquieta a otros que, más curiosos y con rigor de ciencia buscan explicaciones por estas horas. Sucede, inclusive, en el equipo de campaña de Jorge Macri, quien aspira a consagrarse sucesor de Horacio Rodriguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. No importaría ahora si tuvo una relación tensa en la temporada hacia las PASO con el mandatario porteño, pero podría impactar positivamente el apoyo del jefe de Gobierno, cuando de retener votos se trata.

Es que, el candidato a la jefatura porteña de Juntos por el Cambio, no llega hoy a vencer en primera vuelta. La campaña se refuerza pero nadie se crispa porque aseguran que el balotaje "se gana caminando". Para el candidato del PRO, las cuentas no dan.

Radicales silenciosos

En las Primarias porteñas, Juntos por el Cambio sumó un 55% de los votos. Una cuenta que alcanza y sobra para vencer en la primera vuelta de octubre próximo. Fueron Jorge Macri y Martín Lousteau los rivales que se distanciaron por menos de dos puntos.

Sin embargo, si bien Jorge Macri ganaría la Ciudad de Buenos Aires no estaría reteniendo los votos del senador radical.

La novedad en las ecuaciones se darían porque aseguran, en los equipos de ese candidato a jefe de Gobierno, que los simpatizantes que votaron a Lousteau no todos lo hicieron por afinidad con las ideas de ese rival que finalmente no logró vencer las PASO.

Faltan votos

Se trata de 27% del padrón porteño, que se inclinó por el radical. De ese porcentaje, en los equipos de campaña de Jorge Macri aseguran que habría al menos 4 puntos de personas que quisieron expresar un voto anti-Macri, no necesariamente hacia Juntos por el Cambio. Inclusive lo habrían hecho para que Lousteau gane la interna y ahora ese sufragio no se recupera para Juntos por el Cambio porque nunca simpatizó con la alianza en cuestión.

Modelo Larreta

Como sea, Jorge Macri y su compañera de fórmula, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana en el territorio porteño, redoblaron las actividades. Macri y Muzzio, al estilo Larreta salen a caminar los barrios y suman fotos con vecinos . Además se muestran con Larreta para dejar en claro que sería una gestión continuadora la de Macri pero con propuestas también renovadas a la espera de los votos radicales y aparece el otro dilema: quién será el rival de Macri en el balotaje porteño.