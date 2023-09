Enojo en el radicalismo platense: Axel Kicillof salió a cazar el voto "boina blanca"

En La Plata los radicales están que vuelan, y no es producto de la interna en Juntos por el Cambio. Se debe a una maniobra del peronismo platense que, con algún infiltrado, envió cartas a los afiliados radicales de la Capital bonaerense invitándolos a la inauguración del ateneo/unidad básica “Raúl Alfonsín” para “radicales en Unión por la Patria” que apoyan la candidatura de Julio Alak a la intendencia y de Axel Kicillof a su reelección.

En el Comité provincial de la UCR, el desfile de boinas blanca platenses con carta en mano preguntando de qué se trataba eso era incesante. Algunos acusaban a un exdirigente - que pegó el portazo hace unos años - de haber filtrado el padrón de afiliados. La queja más recurrente, además de la utilización del nombre y la imagen de uno de los emblemas del radicalismo como es el expresidente Raúl Alfonsín, tenía que ver con un detalle en el sobre que llamó la atención de todos.

Arriba del nombre y la dirección del afiliado había una línea con fibrón negro, como queriendo tapar algo. Lo que pretendían ocultar quedaba al descubierto al inclinar el sobre a contraluz, donde se podía leer - como si se tratara de un chiste de mal gusto - la palabra “Compañero/a”, lo que provocó la ira de más de un correligionario al advertir la picardía.

MDZ pudo escuchar el enojo de un radical de avanzada edad cuando descubrió la palabra escondida: “En mi vida me dijeron compañero y ustedes - dirigiéndose a uno de los militantes que lo estaba atendiendo - permitieron esto. Compañeros son los huevos”, gritaba el boina blanca provocando risas en más de uno.

Lo cierto es que, ante esta la maniobra, desde la Junta Central de la UCR platense emitieron un comunicado en el que expresan su enojo y repudian la maniobra por la cual buscan apropiarse de una imagen partidaria como es la del expresidente Raúl Alfonsín, acusando al peronismo de “pretender engañar a los ciudadanos” para que acompañen a los candidatos de Unión por la Patria, afirmando que se trata de una manipulación política que “degrada y compromete la integridad democrática”.

En declaraciones al programa Ciudadanos, de la televisión local, Pablo Nicoletti - presidente del radicalismo platense - dijo: “Tomamos con desagrado la apropiación que quiere hacer el kirchnerismo de quien consideramos el padre de la democracia”. Y añadió: “Evidentemente, Unión por la Patria está desesperado porque ve que es inminente una estrepitosa derrota en octubre y tratan de articular un ardid de engañar a la sociedad, apropiándose de identidades que les son ajenas”.

“No nos parece bien que utilicen la figura de Raúl Alfonsín para manipular al electorado. Buscan confundir, y para nosotros es importante dejar en claro el frente en el cual participa el radicalismo, que es en Juntos por el Cambio”, sostuvo el titular del radicalismo platense.

Con un saludo de “Ricardito” Alfonsín, Kicillof inauguró el ateneo Raúl Alfonsín

Haciendo caso omiso al enojo de afiliados y dirigentes boinas blancas, el gobernador Axel Kicillof dejó inaugurado en la Plata -con críticas a Patricia Bullrich y a la conducción de la Unión Cívica Radical- el ateneo/unidad básica "Raúl Alfonsín".

Del acto participaron los referentes y candidatos de Unión por la Patria platenses, ex dirigentes radicales, militantes y el diputado nacional ultra kirchnerista, ex radical, Leopoldo Moreau.

Antes de los discursos, se proyectó un video del Embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, agradeciendo la invitación y llamando a votar por los candidatos del kirchnerismo: "Permítanme saludar especialmente a dos personas a las que quiero mucho. Una de ellas es un señor al que mi padre quería y valoraba mucho; un hombre muy valiente en política. Ya saben a quién me refiero, Leopoldo (Moreau) un abrazo muy grande; el otro es Leandro (Santoro, candidato a jefe de Gobierno porteño del kirchnerismo). Leandro muchas gracias por tu militancia de fierro y por tu consecuencia. Un abrazo grande también para vos”.

“Todos sabemos que lo que Juntos por el Cambio representa ideológica o socialmente, nada tiene que ver con la razón de ser de la Unión Cívica Radical, más bien representa lo contrario. Por eso digo siempre que solo nominalmente está el partido en Juntos por el Cambio, no están sus ideas. Aunque lo nieguen es así”, afirmó Ricardo Alfonsín, para posteriormente llamar a los radicales a que defiendan las ideas del partido votando a los candidatos de Unión por la Patria.

Por su parte, Kicillof arranco su discurso con una ironía: “Hasta me dan ganas de ponerme una boina blanca, pero me voy a aguantar”, para seguir con una pequeña reseña de su vida en la que recordó al expresidente radical. "Nací en el '71, de muy chiquito participé en los actos en Parque Norte. Escuché a Raúl Alfonsín, después empecé la Secundaria cuando volvió la democracia. Somos parte de la generación del Nunca Más y la Conadep. Y escuchamos eso de que con la democracia 'se come, se cura y se educa’”.

“Sabemos que tenemos cuarenta años de democracia y que tenemos grandes deudas con eso de que se come, se cura y se educa. No es que no seamos conscientes de eso, sabemos que esos problemas se van a resolver con mas democracia, no con menos democracia”. Y con un palazo al binomio presidencial de la Libertad Avanza, el gobernador bonaerense dijo: “No es ni con odio, ni con violencia. Ni negando lo que ocurrió en la Argentina, tanto que nos costó recuperar las urnas. Ni olvidando lo que fue el genocidio de la salvaje dictadura militar”.

Con la mira puesta en Patricia Bullrich y la conducción del radicalismo, Kicillof sostuvo: “Quien venga del radicalismo no puede votar a los que quieren privatizar la universidad pública. Cuando la reforma universitaria tiene tanto que ver con el partido radical, ¿Cómo van ser los radicales los que entreguen la energía, la universidad, la salud pública y la educación publica? No están los que defienden la patria en una boleta de una persona que dice que quiere exterminar a los kirchneristas, a los peronistas y a los opositores. Tenemos que habernos olvidado de todo lo que enseñó Alfonsín para acompañar a Patricia Bullrich, para poner ese voto”.