Patricia Bullrich le respondió a Javier Milei y lo tildó de violento

Luego de que Javier Milei tildara a Patricia Bullrich de "guerrillera" y "tira bomba" por su pasado en la Juventud Peronista en los años 70, la candidata de Juntos por el Cambio no dejó pasar el tiempo para salir a cruzarlo y aclarar que tiene un pasado, pero que aprendió de él y que por suerte hoy en día no practica la violencia como forma de acción política, cosa que el libertario "lo hace con 50 y pico de años".

"Yo siempre asumí que participé de la JP, todo el mundo lo sabe", comenzó a explicar la dirigente en diálogo con Radio Con Vos, cuando le consultaron sobre los dichos. Además, dijo que siempre estuvo de acuerdo con "superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política".

"Yo superé esa forma de acción hace muchos años, muy joven. Ahora que esto me lo diga alguien que practica la violencia como forma de acción política hoy en día... me parece que vale mi aprendizaje que aquel que lo hace a los 50 y pico de años", apuntó Bullrich por los ataques que hizo el libertario en LN+ en contra su pasado.

Bullrich busca conseguir un lugar en un posible balotaje.

Bullrich también aclaró que la violencia no lleva a ningún lado, y que el recurso que usó Milei- de recordar el pasado de la candidata- es no aceptar que las personas pueden cambiar, "como le pasó a Mujica, a Vilma Rousseff o la misma Bachelet". Bullrich aclaró que esas personalidades fueron presidentes de sus países, pero en el pasado participaron de momentos "históricos" y después tuvieron una mirada totalmente distinta, porque "el que las vivió sabe perfectamente lo duro que es vivir esas circunstancias y quiere cambiar, no quiere para sus hijos o nietos la violencia".

También, siguió buscando despegarse del "fantasma" de su pasado, afirmando que valora "profundamente la democracia". "Es muy importante ser capaz de cambiar cuando uno entiende que ese camino (el de la violencia) no lleva a ningún lado".

Por su parte, aclaró que Milei ejerce violencia como forma de acción política ya que cuando alguien piensa distinto a él "las tilda de cucarachas o mogólicos". "Se le nota, no acepta ningún tipo de posibilidad de que haya un pensamiento distinto, eso es violencia muy fuerte ejercida en el tiempo actual".

No es la primera vez que Bullrich es atacada por su pasado, es como un recurso fácil y contundente para sus contrincantes decir que de joven fue "montonera".

Hace un tiempo, otro de los candidatos presidenciales con más posibilidades, Sergio Massa, la había criticado por su supuesto paso por la agrupación Montoneros, en el mismo momento que aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires carteles pegados que decían "Carolina Serrano, presidenta", en alusión al seudónimo que supuestamente utilizó Bullrich cuando formó parte de la organización. Ella estuvo mucho tiempo exiliada y con el tiempo volvió a la escena política, con la Alianza en el gobierno de De La Rúa y con el Pro y Mauricio Macri, siendo ministra de Seguridad de ese período.

Milei busca "desestabilizar" a Bullrich, la candidata que más se parece a él.

En ese momento la candidata también admitió la verdad: "Asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista, que reivindicaba a Montoneros, pero creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. Yo no reivindico a la generación diezmada", afirmó.

La aclaración fue para diferenciarse de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la nación, que durante julio de este año dio un discurso en donde utilizaba el término de "generación diezmada" para referirse a presos políticos, desaparecidos, exiliados y sobrevivientes de esa época que vivió Argentina.