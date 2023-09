Elecciones en Mendoza: qué dice la encuesta de la consultora que anticipó el fenómeno Luis Petri

Las elecciones provinciales están a la vuelta de la esquina y el papel de las encuestas comienza a cobrar mayor relevancia. A contrarreloj, las fuerzas buscan afianzar su imagen de cara al 24 de septiembre, ganar la contienda de la polarización y, a su vez, conquistar al gran porcentaje de indecisos que aún no deciden su inclinación y que están enemistados con la políticas. Sobre este último punto hizo énfasis DC Consultores en su último relevamiento, el cual no solamente habla de la intención de voto, sino de cuestiones más vinculadas al humor social del día a día. Se trata de la encuestadora que en la previa de las PASO del 11 de junio anticipó el sorpresivo desempeño de Luis Petri -ahora aspirante a la vicepresidencia- y, además, acertó con el volantazo en Neuquén.

En diálogo con MDZ Radio, el director de DC, Aníbal Urios, conversó en primera instancia sobre la polarización marcada por los candidatos Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) y Omar De Marchi (La Unión Mendocina). "Por lo general pasa en la mayoría de las elecciones cuando llega el tramo final y queda poco tiempo para definir. Se termina polarizando por una cuestión natural del elector. Es lo que no quiero y la opción que puede llegar a lograr sacar a aquello que no me está gustando. Va a pasar a nivel nacional, donde seguramente haya un balotaje y tengamos dos opciones", comentó acerca de los dos aspirantes que obtuvieron mayor porcentaje de sufragios individualmente en las primarias.

En uno de los apartados de la encuesta -llevada adelante entre el 10 y 12 de septiembre con la participación de 860 casos- se incluye la categoría "motivos". Allí se contemplan opciones positivas y negativas. Las opciones son: "quiero que gane Cambia Mendoza", "voto por La Unión Mendocina", "voto por un candidato del Frente Elegí", "no quiero que gane Cambia Mendoza, "no quiero que gane Cornejo", "no quiero que gane De Marchi" y "voto por otro partido".

En ese orden, Urios contó: "Lo que primero define el cerebro es lo que no quiere. Dijimos 'bueno, ¿dónde está la negativa del elector?' y vimos que lo que más se lleva el voto negativo es Alfredo Cornejo, tenga que ver con una continuidad o que sea una persona que ya estado y la gente está esperando que vengan otros distintos. Es algo que pasó en muchas provincias y no es una cuestión mendocina. Pasó en Neuquén y Santa Fe y está pasando a nivel nacional. La gente está más esperanzada en cambios más drásticos con alguien que no haya estado".

La encuesta de DC Consultores.

Uno de los aspectos relevados es la excesiva presencia de cartelería en la vía pública. La encuesta indaga sobre las sensaciones producidas y, Urios sostuvo al respecto: "Siempre preguntamos de distintas maneras la sensación que producen las elecciones y queríamos ver esta puntualmente en los ejes de la comunicación. Vemos que la cartelería no es el camino. De hecho, la campaña del que salió más votado a nivel nacional, que fue Javier Milei, fue prácticamente sin cartelería. Vemos un cansancio. La gente no define a través de la foto de un candidato o del mensaje que puedan dar, sino que es otra conexión que tiene que ver más con el momento y lo que pueda transmitir el candidato. Quizás, antes era la única forma de comunicar. Hoy tenemos muchísimas otras. Y creo que las tienen que empezar a usar y empezar a pensar que eso molesta más que comunicar".

Las "sensaciones" planteadas por DC.

En relación a la gente que "no va a repetir el voto", donde el 55,8% afirmó que sí, 33,8% que no y 10,4% no lo ha decidido aún. "Es un número un poco más bajo que en otras mediciones que hemos hecho, tanto a nivel nacional como en otras provincias. Por lo general, el 65% está respondiendo que va a repetir el voto. El nivel de indecisos es el mismo y no se modifica tanto. Pero nos llama la atención que no hay un porcentaje alto que no va a repetir y tiene que ver, quizás, con el resultado de las PASO. Hay gente que votó -y que su candidato no va a estar- y que todavía no han decidido. La mirada que tienen que hacer esta semana los que están compitiendo es ver cómo pueden conquistar a ese porcentaje tan grande de aquel que no terminó de definir su intención de voto", expresó el titular de la consultora.

El apartado que pregunta sobre si el elector desea repetir el voto o no.

El grupo "indecisos" -que representa al 20,1%- es el sector que la política intenta cautivar. Urios subrayó acerca de esto que "puede ser que aquel votante diga 'no estoy de acuerdo, pero no saco los pies de Cambia Mendoza' o diga 'me corro en este momento, pero sigo perteneciendo a este espacio. Se va a definir esta semana".

Respecto a la influencia del debate de candidatos -que será este domingo 17 de septiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc-, Urios indicó que "es importante, pero no por las propuestas porque la gente no termina votando propuestas. El elector necesita una excusa para decir 'es este el candidato'. Quizás la encuentre en el debate o esté esperando encontrarla".

Por último, su encuesta coloca a Omar De Marchi- con 32,4%- por encima de Alfredo Cornejo, que le toca los talones con 31,75. Omar Parisi apenas alcanza el 10,1%.

Urios concluyó: "Quisimos preguntar un poco por el partido, el candidato y por la sensación de negatividad. Ya lo habíamos hecho en otras encuestas ¿Qué es lo que pesa más? ¿El candidato, el partido o el momento social? Lo que vemos es que los candidatos suman muchísimo. Antes era con los sellos del partido. Estamos viendo que Cambia Mendoza tiene un piso y un techo. En las PASO legislativas de 2021 Cornejo sacó un 48% de lo votos. Hoy está en un 30%. Ha perdido caudal de votos y se tendrá que ver si lo perdió el partido o el candidato". En tanto, dijo que a Parisi le juega en contra "el peso del Gobierno nacional" y "lo que está esperando el electorado mendocino sobre el peronismo".

La encuesta completa