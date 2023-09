El millonario monto que pagó una comuna a un grupo musical cristiano

En su página oficial, la municipalidad de Las Heras anuncia que se viene el Remar Fest 2023, un evento cristiano que no es la primera vez que cuenta con la organización municipal y que tiene tradición en Mendoza. Esta vez será con entrada gratuita y con la presencia de un grupo musical que se dedica al género del que se trata el evento- música cristiana- que se llama Barak. Según el expediente municipal 13325M2023 anexo 1, Las Heras se comprometió a pagar 25 millones de pesos a la banda, aunque en la previa ha abonado 10 millones. Los grupos locales se quejaron porque para participar debían pagar, a diferencia de la banda nacida en República Dominicana que recibirá un considerable monto y por lo tanto, aseguran que muchos desistieron de ser parte del recital.

El intendente lasherino, Daniel Orozco (La Unión Mendocina) se ha mostrado en distintas oportunidades con pastores evangélicos y una muestra es este evento que apunta entre otras cosas, a concientizar sobre la prevención de adicciones ya que Remar, como se sabe, es una organización de origen cristiano que trabaja con la reinserción social de personas que tienen consumos problemáticos. Esta ONG quedó en el ojo de la Justicia en julio de este año ya que en 38 allanamientos simultáneos en las sedes de Remar de 6 provincias, entre las que se encuentra Mendoza, se detectaron indicios de explotación laboral y medio centenar de personas fueron rescatadas de situaciones en donde se verificaron serios indicios.

Más alla de estos antecedentes, como anunció Las Heras en abril pasado, en el Parque de la Niñez se hará el Remar Fest. Según el expediente al que tuvo acceso MDZ, el evento cuesta un total de 53 millones de pesos, a cargo de la comuna que fueron solicitados a la secretaria de Gobierno Janina Ortiz. De esos montos, donde está incluido el costo de remeras, el pago de seguridad – se le pagarán 1,8 millones a la policía para prestar servicios extraordinarios , los impuestos por armar un recital de esta naturaleza; 25 millones de pesos son para Barak. “La contratación de UN servicio artístico del GRUPO ARTISTICO BARAK para presentarse en el REMAR FEST VIDA + POSITIVA El servicio incluye la presentación en el REMAR FEST, una prueba de sonido, cubrir todas las necesidades de alojamiento, transporte, viáticos y de otros conceptos para que se pueda realizar el servicio. Colaborar con la promoción y publicidad del artista en el REMAR FEST. El valor solicitado es de $25.520.000”, dice el expediente. Como se puede observar en los comprobantes, el pago fue autorizado por el municipio pero en agosto sólo se le liquidó 10 millones y restan 15.

El comprobante por 10 millones.

El dinero que le pagan a Barak causó mucho enojo entre los músicos locales cristianos. Según narró un músico a MDZ, quien pidió reserva de su nombre, le pidieron 60 mil pesos para tocar 20 minutos y se negó. El año pasado, en tanto, que el evento no era gratuito estaban obligados a vender entradas 260 entradas y los dejaron tocar sólo 10 minutos. "Ahora nos vamos a ir a tocar a otro lugar, nosotros ponemos humo, de todo, y tiene un costo y además tenemos que pagar. No nos parece a nosotros ni a muchos otros músicos a quienes les ofrecieron tocar y que no van a plegarse a esto. El año pasado ya ocurrió que con la venta de la cantidad de entradas a las que estábamos obligados a rendir, muchos de nosostros tuvimos que salir a pedir plata prestada porque no llegamos a vender esa cantidad exigida. Y realmente ahora no tenemos ese dinero para tocar mientras a Barak le pagan esa cantidad de millones", aseguró. "Además reciben dinero por el estacionamiento y los carros de comida", agregó.

El pago a Barak.

Monto a pagar.

El gasto para Remar generó un revuelo político junio pasado cuando el candidato a gobernador Alfredo Cornejo cuestionó lo costoso del evento para Las Heras. En tanto que de la comuna respondieron que es un evento que lleva una década realizándose en el municipio desde cuandor era intendente el peronista Rubén Miranda. La diferencia con el presente es que Victor Festa es el subdirector de adicciones y estuvo en el pasado como coordinador de Remar.