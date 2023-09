Denuncian a Alberto Fernández y a Katopodis por el “paro proselitista”

Alberto Fernández y Gabriel Katopodis convocaron ayer a parar distintas obras públicas que se llevaban a cabo para explicar la peligrosidad de un cambio de Gobierno y la importancia del plan que lleva a cabo el Gobierno, para lo que el presidente y el ministro interrumpieron horario de trabajo para hacer “una asamblea”, según describió el propio Katopodis. Deberán explicar en la Justicia por la denuncia que realizó el legislador Roberto García Moritán y Yamil Santoro, representantes de Republicanos Unidos. Malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, los delitos que se les imputa.

El “paro proselitista” que llevó a cabo el Gobierno ayer es lo que generó la denuncia de los liberales, que será encauzada por el juez Sebastián Casanello, a cargo del juzgado federal n°7. "El kirchnerismo maneja los fondos públicos como si se trataran de recursos privados, al punto tal que están dispuestos a frenar obra pública, financiadas por todos los contribuyentes, para "aleccionar" a los trabajadores y proveedores, un acto corrupto y mafioso”, definió Santoro en diálogo con MDZ. Será la primera de una serie de denuncias que el espacio llevará a cabo en cada medida de Gobierno que involucre clientelismo o que busque direccional el voto con dinero del Estado.

“La utilización de la función pública, para una actividad propia de la campaña electoral, importa el empleo, en provecho del denunciado, de su partido y del Ministro candidato Sergio Massa, de un servicio pagado por la administración pública, razón por la cual, los denunciados se encontrarían incursos en el delito de Malversación de caudales públicos”, plantea la denuncia presentada esta mañana. Los denunciantes lo hicieron junto al referente en temas de corrupción José Magioncalda y Juan Martín Fazio. El presidente Alberto Fernández fue consultado por este medio. “No me hagan perder tiempo con imbecilidades”, sentenció el presidente.

Socios. Jorge Macri, Roberto García Moritan y Yamil Santoro.

La decisión de interrumpir la obra pública la tomó el presidente en combinación con uno de los pocos ministros leales que le quedan, en la que se decide denunciar el posible fin de un plan de obra pública nacional si gana Javier Milei o Patricia Bullrich. En realidad, las obras públicas son llevadas a cabo íntegramente por el sector privado, salvo en algunos casos de cooperativas municipales, pero son obras menores. El presidente considera un peligro la llegada de Milei o Bullrich y colabora con la campaña de Sergio Massa, que ayer debió recibir la peor noticia inflacionaria de los últimos 32 años con el 12.4 de aumento promedio del costo de vida.

Tanto Yamil Santoro como Roberto García Moritan vienen de una serie de denuncias que involucraron el sistema de grúas en la Ciudad, la llamada “fiesta de Olivos” y otros hechos de amplia repercusión. En los equipos técnicos de Republicanos Unidos se bosquejan nuevas acciones legales por las medidas llevadas a cabo por Massa como ministro y candidato a presidente que apuntan directamente a su ministerio y buscan generar un impacto positivo que les permita llegar a un balotaje.

Denunciados. Alberto Fernández y Gabriel Katopodis.

“No se puede expandir el déficit fiscal y endeudarnos con más inflación, menos salario y más pobreza por un capricho de un ministro que empeoró todos los valores económicos y nos lleva al desastre, no lo vamos a permitir”, remarcó Santoro. Y añadió: “Ganancias es un caso claro, mientras hacen negocios, aumentan el agujero fiscal porque saben que se van y quieren dejar una bomba”, resumió.

Dice la denuncia: “Resulta contraria a la austeridad republicana y la buena fe, al principio que privilegia el interés público por sobre el interés particular, al deber de emplear los bienes del Estado para fines autorizados y no con fines no relacionados con tareas oficiales o en beneficio de intereses privados y, finalmente, al deber de no utilizar instalaciones y servicios del Estado en beneficio de allegados (léase, Sergio Massa y demás candidatos).”. Y finalmente, la denuncia requiere que se investigue la posible vulneración de normas electorales, en tanto que se prohíbe a los partidos políticos, los “aportes de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires; o permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires…”.