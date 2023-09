Combativa contra el kirchnerismo, Patricia Bullrich redobló la apuesta: "Es la batalla final"

Durante la presentación de su libro y con el aula magma de la Facultad de Derecho llena, Patricia Bullrich fue tajante y dura con sus propuestas en donde apuntó al kirchnerismo. "Estamos frente a la batalla final", afirmó la candidata presidencial. Y sostuvo que: "Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre, una ideología que ha generado una destrucción en nuestro país". Agregó que van a dejar al kirchnerismo "sin aguantaderos, vamos a sacarles cada punto del país".

"Vamos a salir del caos. Es salir de los que nos amenaza, es salir de los piquetes, es salir de las amenazas de los sindicatos que te bloquean empresas, es salir de una inflación que te mata, es salir de un ministro como Massa que te inventa planes platita destruyéndole la vida futura a los argentinos. Salir del caos es que el mismo candidato a presidente que hoy es ministro te dice que va a solucionar lo que el está destruyendo. Eso es salir del caos, un plan claro, un plan consistente", sostuvo.

Ante la pregunta de Silvina Martínez sobre si se animaba a terminar con los piquetes, Bullrich no dudó en su respuesta: "¿Y a vos qué te parece? Si me planteo asumir la presidencia de la nación es para animarme a solucionar los problemas recurrentes de los Argentinos".

Fiel a su estilo, la exministra de Seguridad fue combativa frente a la lucha contra el narcotráfico: "Decirle a los narcos que no les tenemos miedo", y sin entrar en detalles técnicos de cómo se llevaría a cabo la lucha, Bullrich explicó que la única política para combatir el narcotráfico no es técnica, sino que es la "decisión política de salvar a nuestro país del narcotráfico, no hay otra. Es poner las cosas en su lugar. Es saber que los narcotráficos te destruyen la vida, y que te cambian la ley por la ley narco. Cuando te das cuenta de eso, vas a fondo".

El aula magna, llena.

La candidata subió a la tarima con la canción "Here Comes The Sun" de Los Beatles, que en español se traduce como "Aquí viene el sol", por lo que es un claro guiño a la frase "después de la tormenta sale el sol". Además, durante todo el acto no dejó de mencionar a su equipo, mostrando una vez más una clara unidad del partido. La foto de unidad que dejó el acto es de suma importancia luego de la grieta que se generó previo a las PASO. Con la presencia de figuras que se autodenominaban "Larretistas", dijeron presente a la presentación de Bullrich, apoyo que la candidata viene cosechando desde las PASO.

En materia económica, Bullrich aseguró: "Con mi gobierno, en la Argentina no se emite más". Además reconfirmó que en un eventual gobierno, el Banco Central sería independiente al Estado.

La foto de la unidad: Bullrich y Rodríguez Larreta, juntos.

"Voy a ser de verdad la comandante de jefes de Fuerzas de Seguridad de Argentina", aseguró la candidata. En esta línea, agregó que vienen cambios penales. Se modificará el código penal, la ley de imputabilidad menores, y que van a proteger a las fuerzas de seguridad, con una legitima defensa en el cumplimiento de su poder.

En línea con la inseguridad, Bullrich anticipó que en su eventual gobierno cada ciudadano que ha tenido algún tipo de robo o estafa, va a poder ir y pedir el dinero equivalente de lo que le robaron, y los ladrones serían los encargados de pagar ese monto. "De esa forma vamos a recuperar mucha plata", aseguró.

Recordando un eje que planteó hace un tiempo, Bullrich volvió a mencionar la cuestión de que su gobierno sería un gobierno austero, con una "austeridad al palo, austeridad total y absoluta", entendiendo que "el ejemplo es lo más importante". Patricia Bullrich junto a Mauricio Macri.

También planteó un nuevo sistema de leyes, cuestionando a las vigentes. Comentó que la cantidad de leyes que hay le complican la vida al ciudadano, y que por eso se haría una "descontaminación legal en la Argentina". "En la Argentina nunca más te van a pedir la partida de nacimiento en ningún tramite", subrayó.

Finalizando el espacio de preguntas, Bullrich se paró y terminó el encuentro con un fulminante discurso, en donde recordó que Juntos por el Cambio es el único espacio que puede "terminar con el kirchnerismo para siempre", y agregó: "Hemos transitado todos una batalla, un largo camino, pero ahora estamos frente a la batalla final". En un emotivo cierre ennumeró las políticas y las "batallas" que se llevaron adelante, y nombró a los gobernadores electos de las provincias que le ganaron al kirchnerismo, y aseguró que "este domingo recuperamos el Chaco". "Tengo la firmeza que hay que tener, para los cambios de hoy para siempre", culminó.

Al concluir su discurso, el aula magna repleta de políticos como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Jorge Macri, se llenó del clásico canto de "se siente, se siente, Patricia presidente", "Sí se puede", y "Patricia Presidente".