Luis Barrionuevo y Javier Milei confirmaron que se juntaron, pero nada más

Ayer a la noche, Luis Barrionuevo y Javier Milei se juntaron en la casa de un "conocido en común" para concretar la alianza que ya se había generado a través de los medios por diferentes opiniones y gestos del dirigente gastronómico y la consiguiente respuesta amable del anarco libertario cada vez que le preguntaban por la dirigencia sindical.

La semana anterior, el candidato a presidente de La Libertad Avanza se juntó con otro dirigente gremial que conduce su gremio desde hace más de tres décadas, Gerardo Martínez, de la UOCRA. Advertido de cómo se escapan supuestos votos propios de Unión por la Patria, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, lanzó un "paro activo" en todo su equipo para que "expliquen que lo que viene es parar la obra pública".

Martínez es el secretario general de los trabajadores a los que quiere concientizar Katopodis. El sindicalista advierte que Milei no es un cuco como el ministro pretende presentarlo. Paradojas de la nueva etapa de Unión por la Patria, donde todos se desconfían.

Nadie puede precisar cómo fue el encuentro donde Barrionuevo se encontró por primera vez con su nuevo candidato a presidente, luego que quedara trunca la proyección de Wado De Pedro. Si bien el dirigente gastronómico confirmó que se juntó, no dio más detalles a ningún medio. Extraño en alguien que, aunque sea en off, decide siempre como quiere que salga la información.

Lo mismo pasó del lado de La Libertad Avanza. Lo único que comunicaron es que hubo una reunión para "conversar acerca de cómo dinamizar el sector laboral para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino. Nuestro país no genera trabajo genuino en blanco del sector privado desde 2011, y uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza es modificar esa realidad".

Chiqui Tapia, otro que le debe mucho a Luis Barrionuevo

El fin de semana, una importante fuente del entorno de Milei había reconocido que si bien hubo muchas declaraciones y trascendidos por parte del gastronómico en favor del candidato a presidente, "ellos no se vieron una vez". Para Barrionuevo, Milei "va a ganar en primera vuelta".

A pesar de sus deseos, los amigos más cercanos del dirigente gremial no quieren militar el corte que propone, en la que pretende también coronar a Axel Kicillof como futuro gobernador. Los intendentes ya saben lo que piensan los supuestos futuros fiscales de La Libertad Avanza. El militante todavía no entiende de estrategias tan super estructurales como acostumbra a jugar Barrionuevo, que también confía en ayudar a ganarle a su ex pollo político, Sergio Massa.

"Ojo, que Luis fue el primero que vio a Menem venir cuando todos estaban con Cafiero. Era el antisistema. Bueno, ahora, pasa lo mismo", confió alguien que los conoce a los dos "locos"