Impuesto a las Ganancias: Juntos por el Cambio votará en contra y el kirchnerismo tiene fecha de sesión

La eliminación del Impuesto a las Ganancias abre un nuevo capítulo en la riña legislativa entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Mientras Unión por la Patria quiere hacer campaña con el tema, el interbloque opositor adelantó que votará en contra de la medida y señaló que se trata de "un plan platita recargado". En paralelo el bloque oficialista ya fijó fecha posible para la próxima sesión: martes 19 de septiembre.

“El día que se conoció que la inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, el ministro y candidato Sergio Massa propone un plan platita recargado. Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos”, expresaron en un comunicado después de una reunión de jefes de bloque.

Según pudo reconstruir MDZ, en el encuentro también estuvo Daniel Artana, economista del equipo de Carlos Melconian, que trabajó con las espadas parlamentarias para definir una postura. El último visto bueno lo dio Patricia Bullirch, que no estuvo en el Congreso pero siguió las definiciones con atención.

En el comunicado expresaron que "el Gobierno muestra su desesperación electoral impulsando una baja de impuestos para algunos sectores sin ninguna baja del gasto público lo que implica que será financiado íntegramente con emisión monetaria, es decir con más inflación".

El jueves a partir de las 11 empieza el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda por este tema. La intención del oficialismo es tratarlo en estos días y llevarlo al recinto el martes que viene.

El tema atravesó de a Juntos por el Cambio durante todo el día. Las opiniones en el interbloque opositor variaron entre "no aprobar nada que presente Sergio Massa" (definición que corresponde a un representante del más acérrimo antiperonismo) a "trabajar en buscar una propuesta superadora".

Esta última se veía canalizada en un dictamen propio de Juntos por el Cambio que plantearía dos modificaciones clave al proyecto que Massa mandó al Congreso. La primera es no eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. "No podemos cambiar toda la estructura de un impuesto en medio de una campaña electoral", comentó a MDZ uno de los diputados que trabaja en esa iniciativa.

El segundo punto implica "que el beneficio llegue también a los autónomos". Aunque esto último no termina de ver el visto buenos de los más fiscalistas, ya que aumenta el agujero de la recaudación. El ministro de Economía presentó el proyecto el miércoles por la mañana. Crédito: NA

"Pero está bien, no necesito que salgan a bancar una medida de mi gobierno en medio de estas elecciones. Con que nos dejen aprobar la ley, está todo bien. Ellos no pueden pagar el costo político de oponerse a este beneficio", analizó un referente del oficialismo para dar cuenta del juego político en el que quedó enmarcada la oposición. El jefe del bloque PRO, Cristina Ritondo, le había pedido a Sergio Massa que presentara este proyecto. "Nosotros lo votamos", dijo el dirigente opositor. "No dijo si a favor o en contra", intentó aclarar uno de sus diputados cercanos.

En este escenario, el oficialismo apuesta una vez más a buscar acuerdos con los bloques menores. El Frente de Todos tiene 118 propios. Necesita de 11 diputados para el quórum de 129, para poder comenzar una eventual sesión. Y 12 para aprobar el tema, ya que la titular del cuerpo, Cecilia Moreau, no vota salvo que haya que desempatar.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, todavía no empezó el poroteo. "Hay que darle rienda, que corra el proyecto, que hablen y cuando baje la espuma, nos ponemos a hablar bien y vemos los acuerdos", comentaron desde el tercer piso del Congreso a MDZ. Mario Negri buscará una posición conjuntos de Juntos por el Cambio. Crédito: MDZ

Saben que los cuatro diputados del Frente de Izquierda van a acompañar. La posición histórica de este espacio es que "el salario no es ganancia". Y así esperan que se comporten. Incluso mantuvieron esa postura en la votación del presupuesto de este año y se opusieron a que los jueces y los trabajadores judiciales paguen Ganancias.

También esperan el apoyo del lavagnista Alejandro "El Topo" Rodríguez y la cordobesa Natalia de la Sota, que si bien integra el bloque schiarettista Córdoba Federal, hoy está más cerca de Massa que del gobernador de Córdoba. Los seis que faltan todavía son una incógnita.

Los dos socialista todavía no tienen una postura definir. "Siguen festejando la victoria del domingo", dijo un kirchnerista. Graciela Camaño, "es posible que apoye". "Pero ella necesita leer bien el proyecto". Los otros tres schiarettistas que que queda, Carlos Guitérrez, Florencio Randazzo e Ignacio García Aresca es posible que se opongan.

Así se manifestó el gobernador de Córdoba: "Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias". "Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo. Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del impuesto a las Ganancias es de las provincias", señaló.

Todavía es una incógnita la postura que toman los tres ultraliberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Piparo. En el oficialismo entienden que si se trata de una baja de impuestos, ellos deberían acompañar. Pero saben que "puede salirse con cualquier locura y votar lo que él quiera".