Un economista de Patricia Bullrich arremetió contra Sergio Massa por los cambios en Ganancias

El exministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, dejo claro su postura en contra de la reforma que anunció Sergio Massa en el impuesto a las Ganancias. "Es un disparate", afirmó.

En diálogo por Radio Rivadavia, el economista que trabaja con Patricia Bullrich calificó a la medida como "una reforma a lo Hood Robins" y acto seguido, explicó que se le está "sacando a los pobres para darle a los que relativamente más tienen con un objetivo electoral de cortísimo plazo".

"Estamos bailando en el Titanic y ahora quemamos los botes también. Entonces estamos rompiendo todo para, en este caso, el esquema tributario", dijo Lacunza y consideró que lo que hace Massa es hacerlo "más regresivo e injusto".

"O sea, que paguen más lo que menos tienen y menos lo que más reciben para vender ´un alivio impositivo´ a un sector de la población. En hora buena, pero la verdad que no es la prioridad", enfatizó.

Asimismo, el ex funcionario marcó tajante: "Me atrevería a decir que impuesto a los ingresos, que es como se debe llamar, porque también hay otra distracción que es la discusión semántica del salario no es ganancia. Es una tontería para distraer la atención".

En esa línea, Lacunza utilizó un argumento para justificar su postura: "Voy a decir algo que quizá no es muy popular, sobre todo para ese segmento, pero pensando en los cuarenta y seis millones de argentinos, que es como hay que hacer políticas públicas, es un disparate".

Y continuó: "El salario medio de Argentina es 140 mil pesos, tanto el empleo formal como informal. La gente que está en blanco ronda los 300 mil pesos y pagan ganancias los que ganan más de 700 mil. Obviamente que no son ricos en el concepto mundial porque la Argentina se ha empobrecido mucho, pero en relativo al país sí. Ganan casi 5 veces lo que es el salario medio".

"Se va a financiar, como hay déficit y no hay recursos, con emisión e inflación. Y la inflación la pagan 46 millones de argentinos, especialmente los más pobres, porque no se pueden defender", subrayó. "No podemos hacer cualquier cosa en pos de ganar porque después lo pagan los argentinos", sentenció.