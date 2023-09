Javier Milei en modo Presidente: por qué pidió postergar la presentación del Presupuesto 2024

Javier Milei le pidió al Gobierno que no presente el proyecto de Presupuesto 2024 en el Congreso hasta que pasen las elecciones de octubre y se defina quién será el próximo Presidente. Lo hizo a través de un escrito que presentó ante el Ministerio de Economía, firmado también por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. El plazo que, según la ley, tiene Sergio Massa para presentarlo es el 15 de septiembre.

Para el candidato de La Libertad Avanza, la clave es que el Poder Ejecutivo llegue a un texto de consenso con quien resulte electo en las próximas elecciones del 22 de octubre. Y sobre todo, destaca que eso lo deben considerar "teniendo en cuenta el competitivo performance electoral" que su fuerza política "demostró en las últimas elecciones".

"Se solicita respetuosamente a esa Presidencia, se sirva de evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N°24.156 hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario", sostienen Milei y Villarruel en el documento.

La fórmula libertaria le pidieron al gobierno que se aplace la presentación del presupuesto del próximo año

El pedido fue presentado en el Ministerio de Economía y firmado por la fórmula libertaria, en donde se entiende que la presentación del proyecto "perfila y condiciona de manera relevante y crucial las políticas monetaria, cambiaria y financiera del sector público", por lo que sería de suma importancia el diálogo con quien sería el próximo Presidente de la Argentina.

"Concluida esta instancia, el Poder Ejecutivo Nacional podría remitir a la Honorable Cámara de Diputados -en consenso con la fuerza política que resultare la más votada en la convocatoria del día 22 de octubre de 2023- el Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional, para su análisis, discusión y eventual sanción", expone el último párrafo de la solicitud.

No consideran, sin embargo, que una opción es que en esa fecha todavía no esté resuelto quién ocupará la Casa Rosada, sino que habría que esperar hasta el 19 de noviembre, cuando se realice la segunda vuelta electoral.

Milei pidió postergar la presentación del Presupuesto 2024 by brendaafuness on Scribd

Críticas a Javier Milei

Las críticas no tardaron en llegar. El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cruzó a Javier Milei vía Twitter y le cuestionó el pedido. "En un adelanto de lo que podría ser su gestión, Milei le pide al Ministro de Economía y Presidente que no cumpla con la Ley de Administración Financiera", arranca el texto. Y continúa: "No necesitamos mayor menosprecio por la ley, sino todo lo contrario: máximo cumplimiento e instituciones sólidas y transparentes es parte fundamental del camino para construir un país ordenado".

En la misma sintonía se expresó Graciela Ocaña, quien apuntó a los supuestos lazos entre Milei y Massa. "¿Milei pide no se cumpla la Constitución Nacional? ¿Si siendo candidato empezamos así cómo se sigue? Podría solicitar, se postergue su tratamiento, nunca que se incumpla con la C.N.", aseveró en sus redes sociales. Y remató: "Parece que tándem Milei-Massa funciona". La fórmula libertaria le pidieron al gobierno que se aplace la presentación del presupuesto del próximo año

¿Qué sucedió en 2019?

El gobierno de Mauricio Macri, bajo la gestión en Economía de Hernán Lacunza, presentó en tiempo y forma el proyecto de Presupuesto 2020 e incluso fue a la Cámara de Diputados a defenderlo. La administración de Cambiemos venía de perder de manera estrepitosa las PASO de agosto contra la fórmula del Frente de Todos, liderada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

No obstante, como es costumbre en años electorales, recién avanzó el debate una vez concluidas las elecciones generales de octubre. La tradición parlamentaria indica que los presupuestos se presentan en tiempo y forma como marca la ley, pero recién se debaten cuando pasa el proceso electoral. Y en algunos casos se espera hasta después del 10 de diciembre para que el Presupuesto lo vote la nueva composición parlamentaria.