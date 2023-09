Día, hora y todo lo que hay que saber del debate entre los candidatos a Gobernador de Mendoza

El próximo domingo 17 de septiembre, una semana antes de las elecciones generales en Mendoza, se realizará el debate entre los candidatos a Gobernador de la provincia.

Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral, explicó a MDZ Radio: “El debate de los candidatos es el próximo domingo a las 20.30, en el Julio Le Parc. Son cuatro bloques para los candidatos a gobernador y un bloque más para los candidatos a vicegobernador. Cada bloque tiene una temática particular. Después va a haber un bloque final que es un poco la despedida del candidato o el anuncio de por qué la ciudadanía lo tiene que votar”.

“Más que todo estamos tratando de que sea una exposición; no queremos que no quede en claro la exposición de cada uno”, respondió respecto de la posibilidad de un intercambio entre los candidatos.

Albarracín confirmó que “es una ley (se sancionó a principios de julio de este año) y es obligatorio. Estamos trabajando a contrarreloj para poder hacerlo de la mejor manera. Se ha tomado como modelo el debate presidencial. Ya hemos tenido tres reuniones con los apoderados de los partidos políticos y en general hay bastantes acuerdos. Hemos tenido poco tiempo, pero han sido reuniones bastante fructíferas”.

Además, señaló que “se sortea todo: el orden de aparición, la ubicación en el escenario, el temario y también el último bloque”.

Respecto de los moderadores, si bien aseguro que “todavía no los tenemos”, adelantó que –“van a ser dos duplas del Canal 9, las otras dos duplas del Canal 7 y la dupla de los vicegobernadores Medios Andinos”.

Camino a las generales

“Este martes las boletas físicas ya van a estar en Mendoza y empieza a armarse todo el material de urna. Ya llegaron los padrones, estamos empezando la segunda semana de capacitación de las autoridades de mesa. La semana pasada se capacitaron 4.000”, detalló Albarracín. “Estamos promediando la recta final de las elecciones”.

También confirmó que a las autoridades de mesa les pagan “15 mil pesos, lo mismo para el ciudadano que va a estar en la puerta de las escuelas; y a los delegados escolares, que suelen ser directores es $25.000, porque también tienen que estar el sábado a la siesta recibiendo el material electoral”.

“Lo de las PASO ya se pagó, quedan menos de 200 de personas que no han dado los datos de pago. Es menos del 0,1%”, informó.

Una novedad es que aquellos que vayan temprano a votar ya no tienen que temer con ser autoridad de mesa, al menos no durante estas elecciones: “La gente puede ir tranquila a votar temprano, no van a ser autoridad de mesa. Se ha apostado muy fuerte a la capacitación. Vamos con tres autoridades de mesa. La idea es que la autoridad esté capacitada y no que el primero que esté en la fila vaya, porque es un sistema nuevo”.

Albarracín además explicó que “el asistente se introdujo para que explicara en la entrada de la escuela si vos tenías dudas sobre cómo votar con la boleta única. Ahora van a estar con un banner, con cinco equipos de fútbol, con jugadores para explicar las dudas. Después nos pareció que era interesante, porque ahora el lugar de votación es adentro de las aulas, que haga un poco de nexo. Da fluidez al acto electoral”.

¿Cuándo se vota?

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 24 de septiembre.

¿Qué se vota?

Las y los ciudadanos elegirán este domingo 24 de septiembre a los candidatos a gobernador y vicegobernador, 6 senadores provinciales titulares, 8 diputados provinciales titulares por la primera sección electoral, 5 senadores provinciales titulares, 6 diputados provinciales titulares por la segunda sección electoral, 4 senadores provinciales titulares, 5 diputados provinciales titulares por la tercera sección electoral, 4 senadores provinciales titulares, 5 diputados provinciales titulares por la cuarta sección electoral.

Los elegidos en los cargos de gobernador y vicegobernador asumirán el 9 de diciembre. Los legisladores provinciales para los cargos ya mencionados remplazarán los mandatos que expiran el 10 de diciembre de 2023.

Los candidatos

-Alfredo Cornejo y Hebe Casado (Frente Cambia Mendoza)

-Omar De Marchi y Daniel Orozco (La Unión Mendocina)

-Omar Parisi y Lucas Ilardo (Frente Elegí Mendoza)

-Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito (Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad)

-Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde)