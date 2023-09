Es candidato en una comuna, pero también hace campaña en otras

Se lo veía venir. Mario Abed, quien fue vicegobernador durante estos cuatro años, volvería a Junín a pesar de que el actual intendente Héctor Ruiz -un hombre de su total confianza- podía haberse presentado por un segundo mandato. En las PASO (primarias abierta, simultánea y obligatoria) del 11 de junio pasado, Abed ganó comodísimo: (Cambia Mendoza sacó casi el 63% y quedó segundo el peronismo con un poco más del 11% de los votos). Con ese resultado previo, su triunfo en las generales del 24 de este mes es casi un hecho. Por este motivo y porque es “el hombre fuerte” del oficialismo en el Este, se hace tiempo para hacer campaña y militar en otros departamentos de la región para apuntalar a los candidatos respectivos. La agenda de los próximos 15 días dará más muestra de esto: caminará junto al candidato de Cambia Mendoza en Rivadavia Mauricio Di Césare ,en distritos colindantes entre Junín y ese departamento, donde tiene posibilidades de ganar Ricardo Mansur, el exsocio radical y ahora postulante por el partido departamental Sembrar.

Los primeros acompañamientos fueron en dos comunas que ya tuvieron elecciones porque las anticiparon. Se trata de Santa Rosa y La Paz, dos departamentos donde fueron reelectos los jefes comunales peronistas, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta respectivamente, sin embargo a los dos candidatos del Frente Cambia Mendoza no les fue mal. En Santa Rosa, Leo Fernández, con quien Abed compartió varias caminatas, y se estrenaba como candidato, obtuvo el 39,89% de los votos y Ramiro Blanco, un ex concejal paceño, 40,66%. Estos resultados ubicaron a ambos dirigentes, que son sub 40, como parte de la renovación de dirigentes de Cambia Mendoza en un futuro cercano. Aunque Abed jugó un papel fundamental, especialmente con Blanco, de quien confiaba que podía ganar la comuna ya que en la primaria obtuvo solo 6 puntos menos que en las generales pero finalmente se impuso el actual intendente peronista.

Abed y Blanco @MarioAbedok

Ahora, cuando quedan menos de dos semanas para el esperado domingo 24 de septiembre, en el cual, además de gobernador, vice y la mitad de la Legislatura, se eligen intendentes y concejales de 11 de departamentos, Abed seguirá jugando un rol fundamental por afuera de su departamento. Según fuentes de Cambia Mendoza, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, logrará cómodo la reelección pero la comuna “en peligro" es Rivadavia, donde el candidato es Di Césare, el diputado provincial que fue a la interna contra el presidente del Concejo Deliberante Hernán Amat, y se impuso con el apoyo del intendente Miguel Ángel Ronco. Sin embargo, la gran amenaza es quien fue el candidato más votado en Rivadavia: el exintendente y actual concejal Mansur, quien ha dado muestras que está preparado para volver a gobernar el departamento que ya administró cuando era radical y no estaba enemistado ni con Ronco ni con el exjefe comunal Gerardo Del Río, quien lo sucedió en el poder.

Abed intentó que Mansur, en la previa a las primarias, compitiera por dentro de Cambia Mendoza, es decir que Sembrar -como ocurrió con el partido departamental Nuevos Rumbos en San Carlos- se sumara a la interna del oficialismo. Pero no lo logró pese a que con el exradical tiene un excelente vínculo. Es que el actual concejal quiere ganar solo, no ve chances de acordar con dirigentes radicales y por eso, decidió con un grupo grande de militantes jugársela e ir con una boleta corta aunque única -recordemos que en los comicios provinciales se marca con una lapicera a qué candidato por categoría se quiere votar-

El mensaje en X de @MauriDicesare

En estos próximos días, Abed seguirá recorriendo el Este junto con otros candidatos. Esta semana, por ejemplo, irá distritos que Junín comparte con Rivadavia: Mundo Nuevo y Medrano. La mitad de la zona urbana de Medrano es de Junín y la otra mitad de Rivadavia. En Mundo Nuevo ocurre algo similar, hay barrios que están de un lado y otros de otro, sólo los separa una calle. Di Césare y Abed ya han tenido actividades en común y las seguirán teniendo en la carrera final para los comicios. Pasado el 24 y ya con título de intendente nuevamente, Abed apunta a afianzarse como el líder de los miembros de Cambia Mendoza en el Este.