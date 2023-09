El curioso pedido de Sergio Massa tras anunciar cambios en Ganancias: "No me compren dólares"

En medio de la campaña para las elecciones generales de octubre, Sergio Massa anunció que se eximirá del impuesto a las Ganancias a los trabajadores que ganen hasta 1.770.000 pesos mensuales en bruto a partir de octubre.

El candidato presidencial hizo el anuncio en un acto de campaña organizado por el sindicalismo, frente al Ministerio de Economía, y con la presencia en el escenario de Máximo Kirchner.

En medio de los anuncios, Massa le hizo un curioso pedido a los trabajadores. "No me vayan a comprar dólares", aseguró entre risas.

Sergio Massa anunció cambios en el impuesto a las Ganancias

Casi sin voz, el candidato de Unión por la Patria dijo que para él "el salario no es ganancia, el salario es remuneración" y consideró "vergonzoso" que en un país donde promueven el trabajo "los trabajadores paguen impuesto a las Ganancias".

"Como hace 10 años que vengo planteando y buscando formas para eliminar el impuesto a las Ganancias, para que menos trabajadores lo paguen, es que hemos tomado la decisión por decreto de impulsar desde el 1° de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos", anunció.

Massa hizo una advertencia antes de finalizar el acto: "No me vayan a comprar dólares". Fue un pedido para que los excedentes de pesos que ahora tendrán en su poder los trabajadores no se vuelquen al dólar blue. "Compren un autito o un bien producido en Argentina", sugirió.