Duro descargo de la Iglesia contra Javier Milei por sus críticas al Papa

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un duro comunicado y sentó su postura de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. El presidente del Episcopado Argentino, Óscar Ojea, reflexionó "sobre este tiempo particular de nuestro país, en el que la sociedad toda debe asumir su compromiso común". En este orden, fue tajante y arremetió tanto contra la violencia que hay entre los candidatos como contra las declaraciones de Javier Milei hacia el Papa Francisco.

"Es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones. Nos preguntábamos como se va a gobernar un país dividido. Este documento está dirigido a todos los candidatos y candidatas que participan en las próximas elecciones nacionales del 22 de octubre", se detalla en el comunicado difundido.

"En este tiempo de desesperanza y decepción que provoca la creciente pobreza en nuestro país me preocupa mucho que haya aparecido un clima de autodestrucción", agrega.

La Iglesia cuestionó las declaraciones de Milei contra el Papa.

Y evitaron inclinarse por algún candidato: "Ante un acto de enorme responsabilidad como es la emisión del voto, respetamos la voluntad popular. No avalamos a ningún candidato en particular porque no es nuestra misión y no nos corresponde. Expresamos principios que creemos puedan ser útiles para reflexionar el futuro de este pueblo que amamos y al que servimos. Nuestra misión es pastoral y si bien enunciar esos principios puede incomodar, o los mismos candidatos expresar su desacuerdo, de ninguna manera renunciaremos a la vocación primera de anunciar el Evangelio con libertad".

Dardos a Javier Milei

El libertario habló en televisión y tildó al Sumo Pontífice de "imbecil". En este marco, también lo acusó de fomentar el "comunismo" en el mundo, y dijo que el Papa, el "representante del Maligno en la Tierra".

Desde el Episcopado, criticaron tanto a la prensa como a Javier Milei: "Muchas veces el Papa Francisco se ha visto maltratado sistemáticamente por algunos medios de comunicación, esto ha contribuido a que se lo lea poco y a que se difunda menos su palabra y pensamiento, deteniéndonos en pequeñeces muy buscadas con mala intención por un sector de la prensa. En ese contexto, también uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. Como expresó monseñor Gustavo Carrara el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular".