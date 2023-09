Juntos por el Cambio va por la heróica de arrebatarle el gobierno al peronismo santafesino

Con mayor participación de votantes que en las PASO, Santa Fe cerró una jornada electoral con el radical Maximiliano Pullaro ilusionado por una contundente victoria contra el oficialista Marcelo Lewandowski. Con esto también Juntos por el Cambio (JxC) buscará nacionalizar el triunfo y darle a Patricia Bullrich el empuje para entrar a una eventual segunda vuelta. Mientras tanto, hay incertidumbre por la elección de diputados provinciales y la de intendente de Rosario.

En el búnker de campaña de Unidos para Cambiar Santa Fe, el reflejo de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia, se vive un clima de confianza y alivio, desde el mediodía, cuando los principales dirigentes aprovecharon para cortar y almorzar en familia y amigos. "En las últimas dos semanas le pusieron soda a la campaña y dejaron que el tiempo pase", contó una fuente para explicar que llegaron al domingo de los comicios confiados de una victoria en la provincia.

Desde un primer momento se supo que Bullrich iba a venir a la provincia. Viajó este domingo a las 16.30. El sábado a la noche estuvo en el casamiento de su candidato a gobernador Néstor Grindetti, junto con otras figuras de JxC. Él que no estaba confirmado hasta las últimas semanas fue el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que primero debió esperar la invitación y después aceptar ir.

Rodríguez Larreta apostó por Maximiliano Pullaro en la interna del Frente de Frentes, y le ganó a Carolina Losada, que era la candidata de Bullrich. Pero la derrota del alcalde porteño en la interna presidencial lo borró de los escenarios. Finalmente, se decidió que estuviera presente para festejar con Pullaro. El otro vencido que estará esta noche es Martín Lousteau, otro de los que apostó, hace por lo menos dos años, al exministro de Seguridad de Miguel Lifschitz para esta tarea. La victoria también tendrá un tinte radical con la llegada de Gerardo Morales, presidente de la UCR. Así, el partido centenario podrá sumar una provincia más a las tres que ya gobierna.

Estos son los cargos que se votan en Santa Fe. Crédito: MDZ

La apuesta de Patricia Bullrich con la posible victoria de Maximiliano Pullaro

Bullrich buscará capitalizar esta victoria del radicalismo en Santa Fe para mostrar que su propuesta de Gobierno para todo el país no sólo es antikirchnerista, como propone Javier Milei, sino que también es viable. A la presentación de un plan económico serio con Carlos Melconian, suma el apoyo del resto de las provincias y la “gobernabilidad” que tendría con los gobernadores de Juntos por el Cambio.

Lo curioso es que la mayoría de los mandatarios provinciales que gobiernan o son favoritos a hacerlo se inclinaron por Rodríguez Larreta, salvo el mendocino Alfredo Cornejo (UCR). Pero las principales incorporaciones, Manuel Orange en San Juan, Rolando “El Rolo” Figueroa en Neuquén y Claudio Poggi en San Luis, no sólo llegaron de la mano de Rodríguez Larreta, sino que también vienen del peronismo y en algún momento fueron aliados del matrimonio Kirchner.

Patricia Bullrich y Horacio Rodrígiuez Larreta reaparecerán en público. Crédito: NA

También hubo lugar para los neutrales, el chubutense Ignacio Torres (PRO), el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) y el correntino Gustavo Valdés (UCR), que Bullrich querrá acercarse.

Por eso, la llegada de Bullrich esta noche a Rosario le servirá para mostrarse como la líder de una coalición que no sólo gana elecciones provinciales, sino que también tiene la estructura para gobernar en los distintos distritos del país. Detrás de ella se enfilará el larretismo, que después de perder las PASO no le quedó otra que aceptar la conducción de la ex ministra de Seguridad. También la urgirá como futura presidenta el radicalismo que esta vez, con un gobernador más que en el Gobierno de Cambiemos y un vicepresidente (Luis Petri), buscará tener una mayor participación en la toma de decisiones de la coalición.

El peronismo y el miedo de quedar en la nada en Santa Fe

Marcelo Lewandowski fue a votar cerca del mediodía a una escuela de la zona sur de Rosario. Allí reconoció que tiene una parada difícil pero que espera que los resultados sean distintos a los de las PASO. “Tengo la conciencia tranquila de que las cosas uno las hace de frente y a la luz del día; no tiene abolladuras en el tránsito de la vida”, dijo en declaraciones a la prensa.

Una parada más competitiva tendrá el actual gobernador Omar Perotti, que va por la Cámara de Diputados de la provincia. Un lugar que no sólo es clave porque el primero se queda con 28 de las 50 bancas y el resto se distribuye por sistema D’hondt, sino porque puede ser el único refugio que encuentro el peronismo en caso de perder el control de la Casa Gris, y en los distintos departamentos. El peronismo corre el riesgo de perderlo todo en estas elecciones. Crédito: Prensa Perotti

A la hora de votar destacó la importancia de tener “los resultados más temprano ya que tenemos mucho más acotada la nómina de candidatos”. “Particularmente en todo el esquema de concejales en las ciudades más importantes y de diputados, con lo cual tenemos que tener información más temprana”, señaló.

El mandatario compite contra la socialista Clara García, exesposa del fallecido Miguel Lifschitz, y contra Amalia Granata, una figura de la televisión que en los últimos años se volvió cada vez más competitiva en las elecciones. Tanto para el socialismo como para el peronismo es una incógnita cómo será el desarrollo electoral de esta última. Entienden que la boleta única en papel la favorece porque “la gente ve su nombre y la marca”. Además, al haber más votantes que en las PASO esto podría favorecerla. Aunque, en el oficialismo se ilusionan que el voto antiperonista se divida entre las dos opciones opositoras y quede dividido ese voto.