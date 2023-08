Caso Morena: la reacción de Sergio Massa tras el crimen que conmociona a todo un país

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que la muerte Morena, la niña de 11 años asesinada en un ataque de motochorros es la "clara muestra de que hay que poner el acento en la lucha contra la inseguridad", y advirtió que "la mejor forma de atacar semejante problema es con prevención".



Durante una recorrida por Mar del Plata, Sergio Massa señaló que se decidió suspender el cierre de campaña nacional de Unión por la Patria previsto para este jueves en "solidaridad" con la familia de Morena Domínguez, la niña que murió tras el intento de robo.



"Es un momento de conmoción y nuestra obligación es ser respetuosos, cercanos y solidarios con la familia de Morena", dijo el postulante.



Además, Sergio Massa sostuvo que "lo de Lanús es la clara muestra de que tenemos que poner el acento en la lucha contra la inseguridad y consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades, para que no haya esta idea de que hay ciudades en las que se vive seguro y otras en las que se vive inseguro".



Y añadió que se expresaba en estos términos con la "tranquilidad" de que, en 8 años como intendente de Tigre, pudo "bajar 92% el delito" en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.



"Eso me da alguna autoridad para plantearlo, convencido de que lo que hicimos en Tigre con cámaras, móviles, botones de pánico, sistema satelital y de prevención en las casas tenemos que replicarlo en todas las ciudades", dijo, y afirmó que "la mejor forma de atacar semejante problema es con prevención".

Ante el doloroso crimen de Morena ocurrido esta mañana en Lanús, Unión por la Patria decidió suspender el acto de cierre de campaña previsto para mañana en el Teatro Argentino de La Plata.



Acompañamos a sus familiares y pedimos justicia. — Unión por la Patria uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@unionxlapatria) August 9, 2023



Sergio Massa aclaró que "no ve" que haya utilización política en torno del caso porque se trata de un municipio gobernado por un intendente opositor, aunque en uso de licencia, como Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio (JxC). Aunque sumó que "en todo caso, lo que puede haber es la discusión de si el sistema que los últimos tres meses venía planteando como sistema de seguridad no le funcionó, o si la combinación con la policía de Buenos Aires no anda".



Pero insistió en que "no hay lugar para la politización" del caso porque "eso es entrar en la miseria de la política, ir al basurero de la política".



Además, reiteró su postura conocida sobre el programa de "lucha contra la inseguridad", que según rememoró lo llevó a tener "antagonismos" con su propia "familia política de UxP" por la "necesidad" de implementar "policías municipales y sistemas de prevención local".



Consultado por la prensa sobre la edad de imputabilidad, Massa respondió que para la franja etaria de "14 a 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil".