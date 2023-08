Patricia Bullrich cerró su campaña 'anti Cristina' en CABA

La precandidata a la presidencia Patricia Bullrich, acompañada de su precandidato a vicepresidente, Luís Petri, se hizo presente en Colegiales para realizar su primer acto de cierre de campaña ante una multitud de vecinos y militantes, entre los que se destacó una gran presencia de jóvenes.

Dirigiéndose al público presente, Bullrich agradeció el apoyo en el camino llevado adelante los últimos años, y recordó: “Recorrimos un largo camino para llegar a este día, comenzamos con las caravanas del ‘Sí Se Puede’, cuando muchos bajaban los brazos, seguimos con los banderazos contra la cuarentena eterna para defender la libertad, cuando otros se escondían y no daban la cara. Avanzamos y logramos parar la reforma judicial que Cristina Fernández de Kirchner quería convertir a la justicia en una dependencia más de su poder ejecutivo. Y lo hicimos desde acá, la Ciudad de Buenos Aires”.

Y agregó “Recuerdo que éramos muy pocos los que frente al Palacio Pisurno, reclamando para que se abran las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y en el país entero. Estuvimos al lado de cada ciudadano reclamando por seguridad y eso fue un punto de inflexión, porque mientras nosotros reclamábamos seguridad, el kirchnerismo liberaba a los presos".

Una gran cantidad de vecinos y militantes apoyó a la precandidata (Prensa Patricia Bullrich).

En otro tramo de su discurso, destacó la fuerza que la movilizó a presentarse como precandidata a la presidencia: “A lo largo de este camino fuimos a cada uno de los lugares donde la libertad estaba secuestrada, trabajamos al lado de cada ciudadano que le habían cerrado sus comercios, estuvimos en cada lugar y cuando vinieron las elecciones, en vez de decidir venir aquí al lugar de la Ciudad de Buenos Aires, de la que he sido representante en distintas oportunidades, decidí luchar en el país entero para que se termine la hegemonía kirchnerista del Estado de la Nación".

Y sostuvo: “Este camino me llenó de miles y miles de abrazos de ciudadanos en todo el país, no me quedó una sola provincia por recorrer, recorrí el país 4 veces, escuchando, sintiendo a los ciudadanos que están en una situación de desesperación, que sienten que el país se les va de la mano. Y en cada uno de esos abrazos que tuve, que recibí, me dijeron, Patricia, no aflojes y me dieron fuerza para seguir adelante y me dijeron, no sé si vas a poder porque no tenés aparato ni plata, y yo dije, no hace falta ni aparato ni plata, hace falta la voluntad de un pueblo. Nuestra fuerza es mucho más que una alianza ideológica, es una alianza de un pueblo. Esta fuerza del cambio va a gobernar la Argentina con todo el poder de la legitimidad popular".

Patricia Bullrich aseguró que su espacio "va a ganar las elecciones" (Prensa Patricia Bullrich).

Finalmente, sentenció: “Este equipo, La Fuerza del Cambio, va a ganar las elecciones, va a liderar el poder de cambio más importante que recuerde la historia argentina. No nos vamos a dejar correr".

En el acto se hicieron presentes los diputados Hernán Lombardi, Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Ricardo López Murphy, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, los precandidatos Damián Arabia, Maximiliano Guerra, Dayana Molero, las legisladoras Carolina Estebarena, María Luis González Estevarena, los dirigentes Juan Pablo Arenaza, su Jefe de Campaña, Alberto Föhrig, Silvana Giudici, Laura Alonso, Iván Velazco y Ezequiel Daglio.