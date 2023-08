Los piqueteros desafían a su propio público y dejan solo a Juan Grabois para irse con Massa

La Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, la mayoría de los integrantes de los movimientos sociales que habían lanzado, en febrero, La Patria de los Comunes, realizarán este domingo en el microestadio de Ferrocarril Oeste un acto en apoyo a la precandidatura presidencial de Sergio Massa dentro de Unión por la Patria.

Increíblemente, los movimientos sociales terminan transformándose en un apéndice más del establishment al que dicen combatir, aunque sea en el ámbito partidario y no tienen pensado realizar ninguna actividad con Juan Grabois, el precandidato presidencial que comparte con muchos de ellos la mirada social y está en favor de la economía popular.

Daniel Menéndez, Leonardo Grosso, Patricia Cubría, Emilio Pérsico, Fernando “Chino Navarro y Juan Carlos Alderete, entre otros, estarán desde las 18.30 en Ferrocarril Oeste con el candidato que más representa el centro dentro del oficialismo.

“Mucha guita autorizó nuestro rival. Pero ojo, gran parte de la militancia y varios dirigentes están jugando con Juan… Le están regalando la representación de todos los votos que saquemos en las PASO”, reflexionó un integrante de la mesa chica de Grabois.

"Hacen un acto con Massa porque quieren arreglar con el futuro presidente. Y quien le regaló la representatividad a Juan fue la propia Cristina, dándole la oportunidad de presentarse como candidato", reflexionó en las últimas horas uno de los mas fervorosos militantes de la frustrada candidatura de la vice al ser consultado sobre por qué los otros integrantes de los movimientos sociales le regalan al militante de la economía popular la representatividad total de sus votos.

Entre la jerarquía de los comúnmente conocidos como piqueteros, entre los que están el Evita y Barrios de Pie, creen que Sergio Massa debe ser el candidato de todos porque es el único en condiciones de polarizar y competir con ciertas chances con el ganador de Juntos por el Cambio.

En Febrero iban a armar un partido propio, lejos del kirchnerismo

En Tres de Febrero, por ejemplo, comparten una misma boleta a través de Lis Díaz, Evita, y Daniel Menéndez, Somos Barrios de Pie, para enfrentar a la encabezada por el camporista Juan Debandi, acompañado por referentes del Frente Renovador y el nonato albertismo.

Esta realidad se modifica en Moreno, distrito en el que el máximo referente massista de la localidad, Damián Contreras, compite contra la intendenta del Evita, Mariel Fernández. En General San Martín, Grosso, del Evita, compite contra Fernando Moreira.

Según confió un concejal de General San Martín que milita muy cercano a La Cámpora, pero en el orden local es aliado de Gabriel Katopodis, “se nos hace muy difícil hacerle entender a los compañeros y compañeras la importancia que tienen estas PASO y por qué tenemos que estar con Sergio. Ellos prefieren votarlo a Juan, es cierto”.

“El compañero quizás no entendió que este es otro momento, que necesitamos la unidad… Juan, desde hace tiempo, es de Juan”, dijo, en estricto off, un militante que trabajó junto a él hace muchos años atrás.

En la mayoría de los distritos, es inexistente la presencia de Grabois en las paredes, paleros o volanteadas. Todos los intendentes del peronismo kirchnerista invisibilizan la lista del dirigente amigo del Papa Francisco y utilizan sus respectivas imágenes con la de Sergio Massa. Ni siquiera potencian la posibilidad de conseguir el voto de la variante más clasista del espacio aquellos cuyos militantes tienen afinidad ideológica con el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

En 2014, Emilio Pérsico - cuya esposa Patricia Cubría ya se sacó una foto con Massa la semana pasada - escribió un libro junto con Grabois titulado Trabajo y Organización de la Economía Popular. Casi una década después, están en bandos absolutamente opuestos.

“El Evita es un partido que vive de la rosca y en función de eso trabaja para acordar lo mejor para los suyos. Pero no es ni kirchnerista, ni antikirchnerista, ni siquiera peronista. Somos Barrios de Pie cambió veinte veces de nombre y componentes, desde Humberto Tumini, que hoy vota a Jesús, hasta su actualidad… Y Grabois no los representa… Él le habla al kirchnerismo que no se banca que Cristina no haya sido candidata”, reflexionó un importante integrante de la Mesa de Ensenada en la que se proponía a la vice como candidata presidencial.

"Yo también voy a acompañar al compañero Grabois el próximo 9 a Argentinos Juniors", informó Alderete, dejando en claro que, para él, ambos son "compañeros que valoramos".