Juan Pablo Allan: “Vamos a sacar a La Plata del estancamiento, vamos a recuperar la joya urbanística y arquitectónica que fue”

El senador Juan Pablo Allan fue elegido por Patricia Bullrich para que la represente en La Plata, la ciudad con mayor peso político administrativo de la provincia de Buenos Aires; a la Fuerza del Cambio en la interna de Juntos por el Cambio con el intendente Julio Garro referenciado en Horacio Rodríguez Lareta.

La interna de la mayor coalición opositora en la capital de los bonaerenses va subiendo la temperatura día a día; a las denuncias del sector de Allan por la rotura de carteles, banners, ataques y amenazas a militantes, sumado al hostigamiento a trabajadores municipales - después del cierre de lista algunos se quedaron sin obra social y a otros no les pagaron sueldo y aguinaldo - por haber elegido la lista que encabeza Patricia Bullrich, se le agrega el pedido de corte de boleta de sectores, despechados, del bullrichismo platense que reparten la boleta de La Fuerza del Cambio sin el cuerpo del candidato a intendente militando la re reelección de Julio Garro.

Otro de los puntos salientes de la nota con MDZ, fue su participación como legislador en dos temas que desembocaron en dos de las causas penales más resonantes de la ciudad de La Plata, como fueron la destitución del ex Juez Melazo y el tema del “Pata” Medina. También habló sobre los proyectos que tiene para la Ciudad.

Bienvenido a MDZ. Para los que no te conocen, ¿Quién es Juan Pablo Allan?

Tengo 53 años, soy escribano, tengo tres hijos, soy hincha de Estudiantes y vivo en la ciudad donde nací, me crié, estudié y me recibí. Hace ocho años que soy senador por La Plata; desde siempre milité con Esteban Bullrich, con quien comparto ideales y valores. Hace dos años estoy en el espacio de Patricia Bullrich.

Como senador me involucré en los temas del “Pata” Medina y del ex Juez Cesar Melazo, destituido por un jury que iniciamos nosotros y luego la justicia lo condenó a seis años y medio de prisión. Por lo tanto, creo haber hecho un aporte a la Ciudad que tenía un problema muy serio con estos casos.

Nombrás al “Pata” Medina y desde el kirchnerismo los acusan a vos, a Garro y a Villegas (ministro de Trabajo de Vidal) de ser parte de una Gestapo judicial durante el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Volverías a hacer lo mismo?

La ciudad de La Plata fue rehén del “Pata” Medina durante 15 años. Todos los sectores de la construcción estaban afectados por el apriete del “Pata” Medina, era uno de los principales problemas de la Ciudad y, en mi carácter de legislador, fui invitado a una reunión, que no sabíamos que la estaban grabando, con representantes de instituciones, cámaras y colegios profesionales que ya habían pasado por mi despacho a contarme lo mismo que contaron en ese encuentro.

Hice lo que correspondía y lo volvería a hacer sin ninguna duda, porque creo que hoy La Plata vive mejor después de haber corrido al “Pata” Medina. Y no hay más posibilidades de que haya en La Plata otro Pata Medina, que pueda tener esa libertad para coaccionar a los platenses y en parte fue por lo que hicimos nosotros.

¿Este hecho fue lo que te permitió ver qué otra ciudad de La Plata era posible?

La Plata tenía esos problemas con el Pata Medina y con el ex Juez Melazo y hoy, visto a la distancia, hay un avance en la Ciudad desde el 2015 en muchos aspectos, pero como pasa en todas las gestiones, después de mucho tiempo se quedan sin nafta.

Es por eso que en nuestro espacio hay muchos intendentes que decidieron no ir por una re re; como Néstor Grindetti, Miguel Fernández y Martín Yeza, entre otros, que dijeron 'dos mandatos es más que suficiente', lo que no hacés en ocho años no lo vas a hacer en 12.

La Ciudad está desordenada, el desorden es exponencial. Una joya arquitectónica y urbanística como es La Plata hoy la convirtieron en una toldería; y quién más debe dar el ejemplo es el primero que desordena la Ciudad.

Ese desorden que vos mencionás, ¿es el que está llevando a que haya agresiones en la calle a gente que milita en tu espacio?

De nuestra parte no van a encontrar ningún tipo de agresiones, no nos dedicamos a sacar carteles y no van a encontrar un solo militante nuestro insultando, ni cruzando indebidamente a nadie en redes ni públicamente. En nosotros no van a encontrar esa actitud

Y, lo que es peor, que lamentablemente ocurrió y tuvimos que salir a contarlo, es que a los trabajadores que creen en este proyecto y están del lado de Patricia Bullrich y mío, después del cierre de listas no les pagaron sueldo y aguinaldo. Eso es algo que pasa en otras fuerzas políticas y en provincias donde reinan los feudos. Juntos por el Cambio no nació para esto, son prácticas y valores que no compartimos y es muy extraño a nuestra fuerza política.

Imagino que desde el municipio recapacitaron y la situación ya está subsanada

Lamentablemente la situación no está del todo solucionada, todavía quedan unos cuántos trabajadores que militan en nuestro espacio que no cobraron el sueldo de julio o que los dejaron sin obra social. Apelo a la sensatez y a que el ejecutivo municipal no los castigue por pensar distinto. Es una aberración que esté pasando en Juntos por el Cambio.

Hay sectores del bullrichismo platense, vinculados a Garro, que salieron a pedir el corte de boleta y fueron desacreditados por Patricia Bullrich, quien le dijo a los vecinos de La Plata que voten la boleta completa. ¿Vos cómo tomás que este sector reparta la boleta cortada?

Patricia fue muy clara cuando vino a La Plata y dijo ‘nuestro proyecto es uno solo, de punta a punta. Y yo elegí a Juan Pablo como a otros 133 candidatos a intendentes porque me representa en las palabras, las ideas, los principios y es con quien más me siento identificada. El proyecto es uno solo. De punta a punta’. Eso es lo que estamos explicando a los platenses que quieren votar a Patricia, que son la amplia mayoría, que el proyecto se trata de una unidad.

Patricia nos eligió porque representamos los valores que ella pregona. Nuestra lista tiene diversidad, está integrada por gente que viene del Pro, del radicalismo, del vecinalismo, de la política y por gente que no viene de la política como es el caso del exfiscal Marcelo Romero, que encabeza nuestra lista de senadores provinciales. Hay una coherencia, hay ideas, hay valores y hay un proyecto que es uno solo.

Después del 13 de agosto, si vos ganás las elecciones, ¿qué va a pasar con esos sectores que están pidiendo el corte de boleta?

No lo sé. Estamos muy concentrados en llegar con nuestras propuestas, en llegar con la boleta de Patricia Bullrich a todos los domicilios de La Plata y en la fiscalización. Sí pienso que hay actitudes por parte del intendente y de algunos sectores que no corresponden, y las condeno firmemente. Lo que te puedo decir es que, al otro día, pase lo que pase, la unidad de Juntos por el Cambio es sagrada; es una vaca sagrada porque es una demanda y una exigencia de la gente. Es un equilibrio necesario en el sistema institucional de la Argentina, de la Provincia y de La Plata, por eso quiero llevarle tranquilidad a nuestros vecinos. De ninguna manera la unidad está en riesgo, para nosotros es un principio básico e inalterable.

En tu campaña a intendente la palabra más utilizada es orden y, para algunos, orden está relacionado con represión. ¿Qué es lo que te proponés ordenar en La Plata?

En algunos sectores está ese tema de que el orden se asemeja a la historia que vivió la Argentina y que nos marcó a fuego, que es el de la dictadura. Orden es lo que ocurre en el mundo, en los países limítrofes. Hay que recuperar el sentido de la autoridad que se perdió en la Argentina empezando por el maestro hasta el policía.

Hoy La Plata tiene un problema muy serio: se perdió el espacio público porque no hay autoridad. Nosotros vamos a recuperar la autoridad. El orden en seguridad y en la recuperación del espacio público son dos ejes centrales que van de la mano y se relacionan entre sí.

Para nosotros, el intendente tiene que tener un rol mucho más activo en seguridad y prevención del delito, se puede hacer mucho más de lo que se hace ahora. Y hay municipios que lo hacen como Vicente López, San Isidro, Tigre; el caso San Miguel y Lanús que para nosotros son paradigmáticos, Néstor Grindetti es nuestro candidato porque, justamente, le puso el cuerpo a la seguridad en su municipio. Y La Plata tiene un serio problema, ahí si tengo una diferencia con Garro.

Para estar a la par de los municipios que mencioné, el presupuesto en seguridad tiene que aumentar un 40%. Eso significa más patrulleros, un sistema de anillos de seguridad que La Plata no tiene; más cámaras, un control permanente de motos rotativo y sorpresivo que se pueda sostener en el tiempo. Mayor cantidad de personal dedicado a la prevención del delito y un sistema de comunicación del vecino que es ojos en alerta, utilizado en San Miguel, lo vamos a traer. Eso va a permitir una mayor fluidez de comunicación del vecino con la seguridad municipal.

Es decir, una decisión política presupuestaria del intendente que va a traer resultados en el corto plazo. En San Miguel, con la implementación de este sistema, el delito bajó 65%. Se puede hacer mucho más de lo que actualmente se hace para evitar el delito. Yo lo voy a hacer.

Nosotros vamos a dar la pelea que el municipio no está dando para recuperar el espacio público que entregó a los manteros, resignando a los comerciantes y vecinos platenses a que las principales calles y centros comerciales de la Ciudad estén ocupados por el comercio ilegal. Es muy injusto para el comerciante, que nos los dice con razón, “ustedes no hacen nada”. Por eso con un municipio mucho más activo, con inspectores en la calle mejor preparados y equipados, exigiéndole a la Provincia una mayor coordinación y con el involucramiento del intendente poniéndose al frente de las denuncias en la justicia provincial y en la federal; empezamos a encontrarle una solución al problema. Tenemos muy claro que es algo que no se resuelve de un día para el otro.

¿Qué obras necesita La Plata?

Desde el 2015 se avanzó en obras hidráulicas, en asfalto y luminarias. Ahora, lo que no se superó nunca, es que en La Plata hay dos ciudades en una ciudad. Hoy tenemos dos escalones: el casco urbano y parte del corredor norte, por un lado; y el resto que está varios escalones abajo, por el otro.

Nuestro desafío es que la Ciudad sea una sola, para eso necesitamos servicios y una mejor conectividad entre los barrios de la periferia y el casco. Para nosotros, el transporte público es una discusión central, que vamos a dar para conectar mucho mejor. Y, por supuesto, una mayor presencia del estado municipal en recolección de residuos, luminarias, seguridad, cloacas y agua potable. Todo eso es en lo que la Ciudad viene muy atrasada y que consolidó a las dos ciudades en una.

El proyecto de unificar la ciudad va a generar muchas inversiones. ¿Cuál va a ser la estrategia para que el empresariado invierta en La Plata?

Nuestra política va a ser de alfombra roja para los que inviertan en la Ciudad y generen trabajo; los vamos a tratar preferentemente, eliminando tasas innecesarias que son trabas para aquellos que vienen a invertir y generar trabajo para la ciudad, vamos a mejorar el sistema de habilitaciones que van a ser online y exprés. El empresario, el emprendedor y el comerciante va a encontrar en la ciudad de La Plata un municipio que lo acompañe, lo ayude y le facilite su empresa y no uno que sea un permanente obstáculo.

Tenemos un plan que se llama "La Plata Trabaja", lo presentamos con Dante Sica, con el que generaremos un trabajo simbiótico entre la Universidad de La Plata, sindicatos, asociaciones civiles y cámaras empresarias, con el municipio en un rol de efector. Todo ese conjunto trabajando mancomunadamente, apostando a la capacitación y al empleo joven.

¿Cómo te imaginás a la Ciudad de La Plata en los próximos años?

Mejorando sustancialmente en el orden del espacio público; destacándose por su facilidad para venir a invertir y generar trabajo. Una Ciudad con una mirada moderna y regional de la economía, de la cultura, de la educación y del turismo, que es una fuente muy importante de generación de trabajo totalmente subexplotada en la Plata, donde hoy no hay una decisión, ni inversiones que acompañen las posibilidades que tiene la ciudad para explotarla turísticamente.

La Plata hoy está estancada y nosotros vamos a sacarla de ese anquilosamiento. Vamos a recuperar la Ciudad que siempre fue, la joya urbanística y arquitectónica que todo el mundo conoce.