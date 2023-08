Javier Milei arremetió otra vez contra Patricia Bullrich por "avalar" a Federico Andahazi

El precandidato presidencial por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, arremetió contra la precandidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y volvió a pedirle que eche al escritor Federico Andahazi de su espacio.

"@andahazi cometió los delitos de: 1. Calumnias 2. Injurias 3. Banalización del Holocausto 4. Violar Art. 140 del Código Electoral. Aún @PatoBullrich no lo ha expulsado, lo que muestra su aval a este tipo de prácticas en las que reincidió varias veces contra mí persona", se quejó Milei en su cuenta de Twitter.

El enojo de Milei surgió luego de que Andahazi, que es precandidato al Parlasur en la lista de Bullrich, apuntara contra Milei por llevar en su lista a un supuesto candidato nazi en Río Negro. Sin embargo, la información resultó ser falsa.

La periodista Viviana Canosa mostró fotos de un joven llamado José César Ruiz Andrioli rodeado de cruces esvásticas y otra fotografía de él con Milei. Y lo presentó como un candidato a senador por La Libertad Avanza en Río Negro. "Lo que estamos viendo es verdad, es real, no se puede tapar el sol con una mano", afirmó la conductora y le pidió opinión a Andahazi.

"Estoy sumamente impactado y sorprendido. Yo esto no lo conocía. En absoluto. Me está estallando el teléfono. Pertenezco a la colectividad judía y estoy en contacto con mucha gente de la colectividad que sencillamente no lo pueden creer. ¿Sabés por qué? Porque Milei se acercó a la comunidad judía diciendo que era amigo... sospechoso también esto, ¿no? Es más. A mí él muchas veces me contactó en mi condición de judío, me dijo que estaba en contacto con rabinos. Nunca entendí bien eso. ¿Sabés qué es eso? Es lo que hacen todos los nazis: buscar un amigo judío para tapar su nazismo. Esto es impactante y gravísimo", sostuvo Andahazi.

Pero la información era falsa. Ruíz Andrioli sí tiene una foto con Milei, pero no es candidato en ninguna lista. Además, en Río Negro este año no se eligen senadores. En Twitter luego circuló un video desde donde se hizo la captura del joven con las esvásticas y, en realidad, lo que hacía era hacer una explicación simbólica con otras cruces. Andahazi se desentendió de lo sucedido y minimizó el hecho. "Solo di mi opinión por un informe que pasó Viviana Canosa", aseguró.