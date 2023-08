Radiografía de la "tierra de nadie" que existe en la provincia de Mendoza

Según los datos que la Secretaría de Ambiente de la provincia otorgó a MDZ, en Mendoza existen más de 1.4 millones de hectáreas de tierras fiscales. Su situación es disímil y están divididas entre las tierras de dominio público y las de dominio privado. Los datos se desprenden de la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales –UGATiF- creada en 2022 luego de que el Tribunal de Cuentas advirtiera sobre fallas en el registro de las tierras fiscales de la provincia.

Por estos días mucho se habla de las miles de hectáreas de dominio público que el gobierno provincial ha licitado para su desarrollo en la zona del Perilago de Potrerillos. "El dominio público es aquel afectado por leyes específicas para fines concretos u objetivos de bien común", informaron desde la Secretaría de Ambiente ante la solicitud de información de MDZ. Dentro del dominio público de la Provincia se considera: Perilagos de Potrerillos y Carrizal, Parque General San Martín, Autódromo de Mendoza, Campo Espejo y Áreas Naturales Protegidas.

Eso arroja un total de 226.695 hectáreas aclarando que solamente se toma en cuenta las Áreas Protegidas que han sido expropiadas y que existen muchas sólo poseen una restricción al dominio pero no han cambiado su titularidad.

En ese plano, el 15 de julio del año pasado el gobierno provincial adjudicó a dos oferentes el proyecto integral de desarrollo del Perilago Potrerillos. Para tomar dimensión de la extensión de las tierras fiscales que existe en Mendoza, esa licitación del perilago contempla el desarrollo de 246 hectáreas a cargo de la empresa Mendotravel y 283 hectáreas por Potrerillos Resort SA.

"La Provincia actualmente se encuentra desarrollando el Perilago de Potrerillos mediante la conformación de un fideicomiso, en el cual la propiedad de la tierra seguirá en manos de la Provincia, pero se adjudicó el desarrollo de las infraestructuras y emprendimientos varios (mediante leyes y normativas) por parte de privados, quienes pagando cánones por el uso de la tierra, podrán explotar y recuperar la inversión. En proceso de cesión a los municipios de algunas parcelas que poseen infraestructuras o equipamientos de uso municipal", esgrimen desde la Secretaría de Ambiente en referencia a ese proceso.

En Potrerillos existen denuncias sobre usurpación de tierras fiscales pero desde la Secretaría de Ambiente aclararon que legalmente están autorizados a negar información sobre posibles usurpaciones cuando su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial.

Más allá de esa reticencia, es de público conocimiento que en el año 2020 el gobierno ordenó a través del decreto 1393 tomar las acciones necesarias para desocupar terrenos en Cacheuta. Luego, a través del decreto 1450 de ese mismo año se dio instrucción al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para que se constituya como querellante particular en el proceso penal por la usurpación de un loteo en Potrerillos en la zona de "El Mesón de Potrerillos" o "Mesón del Plata".

Tierras de dominio privado

Por otro lado, existen alrededor de 435 mil hectáreas de dominio privado en la provincia de Mendoza. Según explicó a MDZ la funcionaria de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, incluyen las colonias agrícolas ubicadas en Malargüe, San Rafael, General Alvear, Santa Rosa y La Paz, que fueron fundadas mediante diversos marcos legales y están en proceso de regularización de dominio.

"Muchas ya han sido totalmente escrituradas entre los años 90 y 2010, o bien la Provincia se encuentra regularizando a aquellos que por diversas causas no han podido escriturar", manifestaron desde la cartera que conduce Humberto Mingorance y aclararon que se trata de terrenos en áreas no irrigadas que sólo resultan de interés pecuario debido a que no poseen riego. Localidad ubicada en San Rafael.

En ese grupo aparecen cinco parcelas fiscales que fueron vendidas este año a un precio irrisorio por hectárea de $450. Todas ellas están ubicadas en el departamento de San Rafael en Campo La Llave, Monte Comán. Esas operaciones están enmarcadas en la Ley de Colonización. "Su objetivo es que las tierras de dominio privado que están en manos del Estado sean cedidas con fines productivos para generar colonias", explicaron desde Ambiente. En estos casos puntuales se trata de puesteros que ya viven en esas tierras y que han regularizado su situación para que las mismas les sean adjudicadas.

El resto de las tierras de dominio privado están en proceso de regularización de ocupantes que cumplen con la legislación vigente y que no han podido escriturar por deudas o problemas jurídicos (sucesiones, etc).

Polígono Huarpe

Por último, desde la Secretaría de Ambiente remarcaron que hay 770 mil hectáreas que corresponden al Polígono Huarpe dispuesto por la ley 6920. "Cabe destacar que el Polígono Huarpe, afectado por la Ley 6.920, contabiliza 770.000 hectáreas aparte, equivalente a un porcentaje importante del departamento de Lavalle, pero la provincia no ha logrado la posesión de las mismas por encontrarse en proceso de judicialización por parte de los particulares", explicaron.

Si bien la ley 6920 se sancionó en el año 2001, aún no se ha hecho efectivo su cumplimiento. Lo que plantea la misma es expropiación de las tierras ocupadas por particulares y su transferencia a nombre de la Provincia pero desde el gobierno aclaran que eso no ha ocurrido porque todavía no se resuelven los conflictos judiciales que generó.