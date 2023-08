La comparación que hizo Alfredo Cornejo de Mendoza con otras provincias

Alfredo Cornejo y Hebe Casado participaron de un encuentro para acompañar y respaldar al candidato a intendente de Maipú, Mauricio Pinti Clop. Fueron de la partida el gobernador Rodolfo Suarez, funcionarios provinciales, legisladores e intendentes, además de candidatos del frente Cambia Mendoza y empresarios del departamento.

En ese marco, Cornejo aseguró que “nuestro frente y nuestros liderazgos quieren representar a un Estado que funciona bien y al sector privado que es el que genera la riqueza. Eso es lo que queremos representar en Mendoza y lo queremos hacer de la mejor manera posible”.

Indico que “el Gobierno provincial en los últimos años ha sido un aliado del sector privado y ha mejorado el funcionamiento del Estado, pese al mal clima de negocios, a la incertidumbre provocados por el gobierno nacional", al tiempo que consideró “que la Argentina, a partir de un nuevo gobierno, con un cambio de orientación política y con un cambio de orientación económica, moral y cultural, va a salir adelante. Y Mendoza, en ese contexto, vuela, crece, genera oportunidades de negocio por lo que ha hecho”.

Cornejo, fue enfático al señalar que “cualquier cambio que vuelva a la demagogia, al populismo, es peor para el sector privado y es peor para la sociedad, porque no es lo mismo tener un Estado realmente funcionando como es el de la provincia, que no tenerlo funcionando”, poniendo como ejemplo que “no es lo mismo una provincia que tiene 60 días de clase, como hay varias en la Argentina, que tener 190 días de clase”, como sucede en Mendoza; como tampoco da lo mismo tener un sistema sanitario equipado y funcionando, “que tener hospitales cerrados como hay en el conurbano bonaerense”.

“Las competencias de la provincia han sido cumplidas a rajatabla, con algunos errores seguramente. No hay gobiernos perfectos, pero sí cuando uno ve la comparativa con cualquier otro lugar del país, existe una comparación positiva para Mendoza”, subrayó.

Lo mismo sucede con los municipios: “Si tenemos municipios bien administrados, con equilibrio fiscal, cumpliendo sus funciones sustantivas, no es lo mismo que no tenerlos”. En ese sentido, resaltó la importancia de “en materia de seguridad, de salud y de educación, tener municipios que se armonicen con el gobierno provincial, no que sean solamente de su signo político, porque hay libertad para elegir de un partido o de otro”, pero que trabajen en forma conjunta.

Cornejo y Suarez ponderaron las gestiones en Mendoza. FOTO: Cambia Mendoza.

A su vez el gobernador Rodolfo Suarez recordó la situación que vivía la provincia cuando Cornejo llegó a la gobernación junto al equipo de Cambia Mendoza. “Somos un equipo de muchas personas que estamos trabajando para seguir manteniendo esto que hemos construido, que es el orden en Mendoza, el orden en muchos sentidos, en las cuentas públicas, el orden en la educación, en la prestación de servicios de salud, en el transporte público y en tantas otras cosas”, subrayó.

En esa línea, pidió a los mendocinos cuidar “esto que hemos conseguido, que no lo rifemos, que hemos vivido otras épocas que podríamos haber crecido porque la Argentina crecía y en Mendoza no crecíamos, al contrario, la planta de empleados públicos crecía, los servicios eran malos, las cosas no funcionaban. Por eso tenemos que apoyarlo a Alfredo” porque “es una garantía para Mendoza”, y “tenemos que apoyarlo a Mauri”.