Por qué Emir Félix le sacó el manejo de la terminal de San Rafael al “zar de Retiro”

Tras las quejas de los usuarios por las malas condiciones de la terminal de colectivos de San Rafael y la falta de propuestas para administrar el espacio, el intendente Emir Félix decidió rescindir el contrato de la empresa Teba S.A que estaba a cargo de la concesión de la estación. Teba S.A pertenece a Néstor Otero, más conocido como el "zar de Retiro".

"La firma tenía una prórroga en medio de un proceso licitatorio abierto que la tuvo como única oferente, pero la propuesta fue considerada insuficiente. En ese contexto y ante la falta de mantenimiento, limpieza, problemas en la calefacción, entre muchos más inconvenientes, tomamos la determinación de dar por finalizado el vínculo", dijo Emir Félix.

“El municipio ha tomado la administración del predio y vamos a trabajar intensamente para recuperar los niveles óptimos de servicio. Queremos que la terminal tenga el brillo que supo tener, mientras hacemos un relevamiento de los pasos a seguir a partir de lo que hemos resuelto", añadió.

Por el momento, la administración de la terminal quedará en manos de la Dirección de Turismo de San Rafael de forma interina. El primer paso será hacer un relevamiento de las condiciones actuales y de acuerdo a ese diagnóstico, realizar los trabajos pertinentes para que todos los servicios funcionen correctamente.

"Escuchamos el mensaje y los reclamos de muchos sanrafaelinos y turistas y ahora vamos a trabajar en resolver cada uno de esos planteos", dijo el director de Turismo de San Rafael, Javier Muñoz.

Baños sucios y sin calefacción

Desde hace unos meses los reclamos por el mal funcionamiento de los servicios de la terminal de colectivos de San Rafael fueron una constante en las redes sociales.

Algunos usuarios se quejaron por la falta de limpieza en los baños, otros porque en el edificio no había calefacción, también hubo reclamos porque las puertas automáticas no funcionan y los turistas se quejaron porque no había información sobre partidas y arribos de colectivos.

Muchos sanrafaelinos se quejaron por la falta de inversión de la empresa que administraba la estación y que esta situación afectaba el turismo ya que muchos visitantes se llevaban una muy mala imagen de San Rafael cuando bajaban del colectivo.

Adjudicación, licitación, prórroga y propuesta insuficiente

El 16 de diciembre de 2011 la por entonces presidenta Cristina Fernández inauguró la terminal de ómnibus Néstor Kirchner ubicada en la calle General Paz. Desde ese momento, la administración quedó en manos de Teba SA por el periodo de 10 años.

El 4 de noviembre de 2021 venció la concesión y se lanzó una nueva licitación para administrar el predio. En medio del proceso, el ejecutivo municipal decidió prorrogar la concesión que según el contrato se podía extender por cinco años. Y hace un año se abrieron los sobres con las propuestas, para sorpresa de todos hubo un sólo oferente: Teba S.A.

La concesión incluye la explotación de locales comerciales, utilización de dársenas, playas de estacionamiento, espacios destinados a publicidad, depósitos, boleterías y oficinas, servicios rentados de maleteros y baños. Además, la empresa administradora debe hacerse cargo del funcionamiento de la terminal, la reparación y mantenimiento de los edificios, la prestación de servicios complementarios, servicios de vigilancia y limpieza.

Después de evaluar la propuesta, el ejecutivo municipal determinó insuficiente la oferta y rescindió el contrato que tenía con Teba SA.

Quién manejó la terminal por 12 años

La terminal Néstor Kirchner estuvo por más de una década a cargo de Teba SA, empresa administrada por Néstor Otero. No es la única estación a su cargo. Desde hace 30 años, tiene la concesión la terminal de Retiro de Buenos Aires. Este lugar de privilegio lo ha llevado a ser conocido como el "zar de Retiro”.

Néstor Otero enfrenta enfrenta varias causas judiciales, entre ellas una vinculada a la causa de los Cuadernos y otro a la entrega de un departamento al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime.

En enero, el Gobierno nacional decidió mantener la concesión de Retiro en manos de Néstor Otero a través de la Disposición 25/2023 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), publicada en el Boletín Oficial.

Desde el momento de la adjudicación de la concesión de la terminal de San Rafael a Teba SA, los concejales de la oposición se manifestaron en contra de la decisión del ejecutivo municipal. Los ediles del radicalismo volvieron a alzar la voz cuando se venció el contrato y había demoras en la licitación.