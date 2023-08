Julio Bárbaro se bajó y habrá 26 candidatos presidenciales

A tan solo días de las elecciones PASO 2023, Julio Bárbaro, quien era precandidato a presidente junto al partido Liber.Ar, decidió dar de baja su candidatura por supuestas irregularidades en sus boletas.

El analista político comentó que el partido en donde se presentaba no entregó las boletas en tiempo en forma en ninguno de los plazos dispuestos por la jueza federal: “El presidente del partido se quería quedar con la plata. Esperemos que la jueza no se la asigne”, explicó Bárbaro en AM 750.

A cada partido le corresponde una suma de dinero teniendo en cuenta el padrón electoral (35.815.436 personas) y considerando que el costo por boleta es de $2,92. Bárbaro denunció: “El negocio de ellos es que vos vas de candidato, él cobra los millones de las boletas, y el negocio es muy rentable".

“La lista única ya sacaría el curro de la multiplicidad de listas. A mí me llamaban personas para armar listas y prenderlas a la mía”, comentó el político.

Las listas por el partido Liber.ar con la baja de Julio Bárbaro queda de la siguiente manera: En la lista Demos forman Nazareno Etchepare y Fernando Lorenzo, y en lista Reconquista están Ramiro Eduardo Vasena y Victor Ánibal Lagonegro.

Boleta de Julio Bárbaro

¿Quién es Julio Bárbaro?

Julio Bárbaro es un escritor y analista político, referente del peronismo. Durante los años 1973 a 1976 fue diputado nacional hasta el golpe militar, y también formó parte de otros cargos políticos, siempre relacionado al peronismo.

En los últimos años se presentó en las diferentes elecciones por precandidato a diputado nacional (PASO 2021) y precandidato a senador nacional (2013).