Juan Schiaretti disparó contra el kirchnerismo, se despegó de Juntos por el Cambio y reveló su objetivo

El precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, visitó este viernes Mendoza en la recta final hacia las elecciones PASO. El gobernador de Córdoba se diferenció del kirchnerismo y afirmó que nunca buscó pertenecer a Juntos por el Cambio, pese al acercamiento que tuvo con un sector de esa coalición opositora. Hizo hincapié en la discriminación del interior, descartó que tenga pensado bajar su candidatura y resaltó que busca representar al peronismo democrático, republicano y federal.

Durante su paso por la provincia, el dirigente cordobés estuvo acompañado por el precandidato a diputado nacional de su espacio en Mendoza, Raúl Mercau, y el resto de los integrantes al Congreso y al Parlasur.

Schiaretti se refirió a la polémica frase de Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba, quien apuntó contra los “pituquitos de Recoleta” en clara referencia a la dirigencia de Juntos por el Cambio que había viajado a la capital provincial con motivo de las elecciones municipales. “Llaryora aclaró que él no se refería a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, sino a los que son dirigentes y viven en Recoleta, incluyó en esa lista a Cristina Fernández de Kirchner, que también vive en Recoleta”, apuntó el mandatario provincial que va por la presidencia.

Explicó que esos dichos apuntaron a “plantear las inequidades de un país que no es federal, diciendo por qué la luz es más barata, el boleto es más barato, el agua y el saneamiento son más baratas, la nafta es más barata, el gas más barato, y es porque quienes dirigen el país miran la Argentina desde y para el AMBA”.

Schiaretti estuvo acompñado por Raúl Mercau, precandidato a diputado nacional de su espacio. Foto: Alf Ponce.

Asimismo, afirmó que el espacio Hacemos por Nuestro País busca representar al peronismo no kirchnerista y apuntó que los gobiernos nacionales de ese signo político siempre discriminaron a Córdoba. “El kirchnerismo agredió a Córdoba cuando fue la Resolución 125 y desde allí siempre nos discriminó. Indudablemente las provincias que no somos parte del esquema del kirchnerismo, las provincias que no nos arrodillamos frente a la exigencia del kirchnerismo, las discriminan”, disparó.

En este sentido, apuntó que “nosotros expresamos una cosa totalmente diferente del kirchnerismo. Somos el peronismo democrático, federal, progresista y republicano. Si hay una provincia donde el kirchnerismo no pudo colonizar el peronismo fue la provincia de Córdoba. Nosotros siempre defendimos nuestra provincia y nunca tuvimos nada que ver con la concepción kirchnerista que es feudal y autocrática”.

En la previa del cierre de listas, hubo un acercamiento entre Schiaretti y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los líderes de Juntos por el Cambio. En esa oportunidad se especuló con la posibilidad de una alianza electoral, que terminó siendo descartada luego de que Patricia Bullrich expresara su disconformidad.

Al respecto, el dirigente cordobés resaltó que nunca buscó pertenecer a Juntos por el Cambio. “Yo pertenezco al peronismo democrático, republicano y federal. Lo que planteé fue la necesidad de hacer un frente de frentes para superar la dificultades, como hicieron los hermanos chilenos cuando hicieron la Concertación. Yo no tengo nada que ver con Juntos por el Cambio, sino estaría en Juntos por el Cambio. Yo soy parte de este peronismo no kirchnerista”, advirtió.

En tanto, también desmintió supuestos rumores sobre la posibilidad de que baje su candidatura presidencial. “No sé de dónde salieron esos rumores pero son absolutamente falsos. Nosotros en las PASO no tenemos quien compita, o sea que seguramente vamos a pasar a la elección general del 22 de octubre. Vamos a ir a esa elección y aspiramos a que los argentinos nos den la posibilidad de pasar a la segunda vuelta", manifestó.

En esta línea, planteó que su objetivo es conformar "un gobierno de unidad nacional que se puede discutir y plantear después del 22 de octubre. Los argentinos no quieren que se estén peleando o que siga esta grieta para que esté este empate de debilidades, este empantanamiento del funcionamiento institucional".

Respecto de su propuesta de gobierno y visión del país, Schiaretti sostuvo que “Argentina en los últimos años tiene dos hilos conductores de sus sucesivas crisis. Por un lado, la falta de dólares y por el otro la inflación, cuyo pilar fundamental es el eterno déficit fiscal”. “En este sentido, sostuvo que los vientos internacionales soplan a favor de que Argentina consiga dólares de manera genuina y hay varios complejos que están con buenos precios y vienen con buenos precios internacionales”, señaló y puso como ejemplo al sector agroalimentario, el de los hidrocarburos y a la minería.