Campaña viral: la triple T de Horacio Rodríguez Larreta en su nuevo spot

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, lanzó su nuevo spot de campaña a través de sus redes sociales a pocos días de las próximas elecciones presidenciales de Argentina. En el video, el actual jefe de gobierno caracterizó al próximo encuentro con las urnas como "una elección de vida" y explicó que una de sus bases es la fórmula de la triple T: "Trabajo, más trabajo, más trabajo"

"¿Qué vamos a votar en agosto?", es la pregunta que abre uno de los últimos spots de campaña antes de las Elecciones Primarias, Abiertas, Primarias y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Luego sigue, diciendo que "vamos a votar lo que somos y lo que queremos ser". Además, Larreta fundamenta que hay que ir a votar para elegir entre los que "quieren violencia y los que queremos tranquilidad".

"Por eso te pido que nos acompañes con tu voto, porque lo que vamos a votar es el cambio que nos cambia la vida y nosotros somos los que podemos hacerlo", finaliza y también lo escribe en el texto que acompaña el video vía Twitter.

Tweet de Larreta que acompañó al nuevo spot.

Anteriormente, Rodríguez Larreta ya había publicado otros spots, como el que decía que la Argentina "tiene arreglo", luego de mostrar a distintas personas con mensajes dolorosos escritos en un papel. Otro, en donde se lo ve en el kilómetro 0 de la Ruta 40 diciendo que quiere ser "buen" presidente para transformar al país, dejando el carisma (chicana para el oficialismo) para "laburar, laburar y laburar". Por último, también se encuentran los spots que ironizan con sus temblores y con la idea de que es "tibio" en sus propuestas. En ellos, Larreta cuenta su labor como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explicando sus "logros" y finaliza con un: "Ah, pero me tiembla el pulso", para demostrar que no es una persona débil y que el coraje se mide en hechos y no en palabras.

Es un hecho que cada vez falta menos para las elecciones, los principales candidatos van afinando sus estrategias y gastando los últimos cartuchos para sacar el mejor resultado el próximo domingo 13 de agosto.

Ejemplo de ello fue el último spot de Patricia Bullrich, la precandidata presidencial que compite en la interna de JxC contra Larreta. En él, sintetizó las bases de su campaña y propuestas, hablando de los miedos que las personas tienen con respecto a la situación económica y social del país, junto con el coraje que hay que tener para "cambiar de verdad".

Otro que también apareció estrenando video de campaña fue Javier Milei. El líder libertario publicó un video acompañado de un texto, que se enfoca en pedirle a los argentinos que vayan a votar, al mismo tiempo que hace una autocrítica de su personalidad y apunta contra candidatos opositores. "Sé que tengo mil falencias”, reconoció Milei sobre sus modos y puso al elector en el lugar del protagonista, confesando que no quiere pedir su voto para que le den poder a él, sino que quiere el voto de la gente para devolverles el poder a ellos.

Mirá el spot de Rodríguez Larreta