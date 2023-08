Un intendente cruzó a Sergio Berni por las acusaciones al oficialismo provincial que involucran a Javier Milei

Las controversiales revelaciones de Sergio Berni el lunes sacudieron a un sector del oficialismo, luego de que el ministro de Seguridad bonaerense asegurara que "muchos intendentes le armaron la lista" a Javier Milei en las PASO y donde, además, se comprometieron a cuidar sus votos en las urnas.

Hasta hoy nadie había salido a responder las acusaciones. Finalmente, quien tomó el guante fue el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quien negó los dichos del funcionario de Axel Kicillof.

"No sé si hay alguno, yo no conozco que haya intendentes que les hayan armado la lista o que tengan alguna sociedad con Milei", sostuvo en diálogo por Radio 10. Acto seguido y sin mencionarlo, apuntó contra Berni: "A veces se dice cada boludez que no tiene sentido".

Los dichos del intendente se dieron tras las acusaciones realizadas por Berni contra los jefes comunales. "Muchos intendentes de los nuestros, y de la oposición también, abusándose de la falta de capacidad y de estructura política, sobre todo en la provincia de Buenos Aires (de La Libertad Avanza), le dijeron: 'Milei los concejales te los pongo yo, y te cuido la boleta a vos'", explicó.

Por otro lado, Descalzo reconoció la compleja situación social que vive la provincia de Buenos Aires. "La gente está desganada y creo que hay una explicación de este tipo de cosas. El Estado que nosotros tenemos no es un Estado peronista o ideal", afirmó.

En ese sentido, expresó que el oficialismo debe "laburar mucho y hacer las cosas" que no se hicieron para que "el peronismo pueda volver". "Massa es el mejor candidato que tiene hoy la unidad peronista, Unión por la Patria", cerró.