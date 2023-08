Un gobernador peronista aseguró que votaría a Milei en un eventual balotaje

Después de que el candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (Juntos por el Cambio) se pronunciara en favor de Javier Milei en un eventual balotaje con Sergio Massa, el gobernador de Santa Fe y candidato a diputado provincial, Omar Perotti, se sumó a la definición. Dijo que en una definición entre Patria Bullrich y Javier Milei votaría a la ex ministra de seguridad. El kirchnerismo en la provincia del litoral no toleró la definición y salió al cruce.

La posibilidad de que la elección presidencial en Argentina se defina en la segunda vuelta empieza a girar en la política argentina. Algunos dirigentes ya tienen definido a quién no están dispuestos a votar y a quién sí. "Voto a Milei si está entre él y Bullrich. Lo otro ya lo vimos, no quisiera esa etapa otra vez", dijo esta mañana Omar Perotti en Radio Boing. Sin embargo, aclaró en todo momento su deseo de que el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, sea electo presidente. "En esa opción no tengo dudas", aclaró.

Santa Fe: las críticas del kirchnerismo a Perotti

Esto le costó que los dirigentes peronistas de Santa Fe salieran a diferenciarse en redes sociales. "Ni Milei ni Bullrich pueden ser jamás opción para votar, bajo ninguna circunstancia, a menos que uno se asuma cómplice o partícipe necesario de una masacre económica y social, los eventuales acomodos de la dirigencia política terminan desacomodando y empujando al pueblo al abismo", dijo en Twitter el Leandro Busatto, que compitió en la interna del peronismo en representación de La Corriente, el espacio de Agustín Rossi.

El gobernador oficialista dijo que entre Bullrich y Milei elige al libertario. Crédito: Télam

También le contestó la candidata a diputada nacional por Santa Fe y directora de Migraciones, Florencia Carignano: Ante las preguntas que el periodismo le está haciendo a los dirigentes políticos santafesinos, sobre qué opción elegirían entre un eventual ballotage entre Milei y Bullrich, nosotros no vemos otra opción que Sergio Massa y por eso trabajamos para que sea nuestro presidente"

Omar Perotti explicó por qué votaría a Javier Milei

"¿Por qué no dar la alternativa, si esas son las opciones, a alguien que plantee algo nuevo?", se preguntó el mandatario provincial esta mañana y recordó que el paso de Mauricio Macri por la gestión nacional no fue bueno. "En mis equipos siempre hubo gente por fuera de la política y dan un aire fresco", reforzó.

"Quiero ser directo en lo que siento, vamos a trabajar para que esté allí sea Sergio Massa", insistió Perotti sobre la postura que tendrá en la próxima elección a presidente del 22 de octubre.