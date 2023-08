RTO, ítem aula y ciclovías: las insólitas discusiones de los candidatos a gobernador de Mendoza

Los semáforos comienzan a quedar intermitentes. La luna azul se transforma en noticia. En la televisión el gobernador Rodolfo Suarez explica lo buena que es su gestión a pesar de la mediocre elección que hizo su Frente y el día parece apagarse. Pero no para todos. Uriel, de seis años, y su abuela cruzan calle Huarpes con dos carros llenos de materiales reciclables; lo que pudieron rescatar de las bolsas de residuos de la Quinta Sección. Caminan lento, remontando la Ciudad hasta el barrio Parque Sur, del otro lado del zanjón. Casi en cámara lenta son cientos, miles de mendocinos que ganan la calle con sus carromatos porque encuentran allí la última estrategia de supervivencia en una Mendoza que los excluye. "Él va a la escuela a la mañana y me acompaña. Sacamos el día", dice la abuela, que aprovecha para descansar un poco. Uriel está tapado con un gorro y un cuello de polar. Le cuelga una mochila de niño, bolsas y arrastra un carro creado para llevar mercadería, pero reciclado como acopiador de cartón. Está cansado.

Uriel y su abuela, en la Quinta y camino al Parque Sur.

Mendoza está en pleno plan de "elegir y ser elegidos", en un proceso continuo de elecciones que ocurren en ese contexto. Sin embargo, el mismo día en que Uriel tuvo que salir a la calle para ayudar a su familia, los que van a decidir sobre su futuro discutieron de manera encarnizada, con pasión, temas un tanto más banales. Gritan para determinar si Mendoza debe adherir o no a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una medida que en el orden de prioridades reales debe estar abajo del 100 y que no debería llevar más de un minuto de gestión. Se trata solo de ver si los autos andan bien o no, con algún grado de gasto inútil (pero no relevante al lado de otros gastos) y posiblemente algún negocio lateral. Pero, de todos modos, es irrelevante para un gobernador que se transforme en debate para el futuro de Mendoza. Aunque con esa sola consigna los candidatos creen empatizar.

Mendoza discute la RTO, pero no temas importantes que también están a la vista de todos.

Al mismo tiempo, intendentes y candidatos se sacaron fotos con bicicletas pesadas y mal diseñadas, alardeando de los kilómetros de ciclovías que son construidas de manera absurda y por el solo hecho de que había financiamiento disponible. Paradojas de la vida: en la trasnoche de Mendoza, esa que los intendentes no ven, algunas de esas ciclovías son utilizadas por los cartoneros que arrastran sus carros.

Se discute el ítem aula, pero no cómo mejorar el acceso y la calidad de la educación.

Tanto atrasa la agenda electoral, que se debate aún el ítem aula, una medida tomada hace 8 años, que no tiene ninguna relevancia y que abarca una parte minoritaria del salario docente y, en ese sentido, una mínima parte de una política educativa. En el mundo del revés, nadie habla de los "urieles", es decir, de los verdaderos destinatarios de una política educativa, que deberían ser los alumnos. Es el mismo mundo del revés en el que se hacen esfuerzos enormes para que los docentes no paguen boletos de colectivo, pero se retacean los abonos a los alumnos. Otra paradoja; los alumnos pobres cuyas madres pagan proporcionalmente más impuestos por el IVA e Ingresos Brutos, subsidian el boleto de los maestros para que den clases en las escuelas a las que sus hijos no pueden ir. Mendoza va a discutir en la legislatura una política de hace 8 años. Es la misma "Casa de las Leyes" que no pudo dialogar para tener una ley de educación

La campaña electoral entró en la etapa emocional, que también es la más peligrosa. El nivel de discusión pública y de profundidad de las propuestas ha ido en declive y con el espejo retrovisor. Por las dudas, habrá que recordar que un 40% de la población de Mendoza está marginada de las actividades formales, que viven en la pobreza y que hace una década que no hay inversiones relevantes en la provincia, al punto de que hay un decrecimiento real del empleo privado registrado.

Las actividades insignia están en decadencia: los candidatos hablaron del petróleo en positivo, aunque saben (o deberían saber) que hay un declive constante y que Mendoza corre con una desventaja competitiva y política tan grande que hay miles de puestos de trabajo en riesgo. El vino, que supo ser virtuoso por su capacidad de autogestión, también está en crisis por la caída de las exportaciones, la baja competitividad del país y las barreras propias. Tanta torpeza política tiene Mendoza que ni con plata se resuelve: la provincia tiene superávit y exporta dólares para tener mejor rentabilidad pero al mismo tiempo desde la empresa AYSAM rezan para que las cloacas no sigan desbordando, las escuelas se descascaran y hay pueblos nuevos enteros que no tienen infraestructura básica (educación, salud y saneamiento).

El problema es que el proceso es irreversible. En menos de un mes, los candidatos deberán contar lo que quieren hacer. Hasta ahora Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Omar Parisi, los tres que más chances tienen de llegar al "sillón de San Martín", levantaron la mano para decir que quieren ser. Aún no está del todo claro qué, cómo y con quiénes harán que Mendoza mejore.