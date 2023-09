Ramiro Marra le pidió la renuncia a Horacio Rodríguez Larreta y Eugenio Burzaco por el crimen de Palermo

La controversia alrededor de Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad de la Ciudad, sigue creciendo tras el crimen de Mariano Barbieri, quien fue asesinado de una puñalada tras un asalto en Palermo.

Todo debido, no solo a su ausencia en el país durante el momento del hecho, sino también tras circular en redes sociales imágenes suyas durante un partido del US Open en los Estados Unidos. Ahora, su continuidad o no podría decidirse en las próximas horas.

En ese sentido, Ramiro Marra salió a cruzar al funcionario y a Horacio Rodríguez Larreta por el episodio y les pidió a ambos que no continúen en sus respectivos cargos.

"Es preocupante que el ministro de Seguridad en un contexto como el que vive la Argentina esté en otro país. No solo tiene que renunciar Burzaco, también Larreta. Todos tienen que renunciar, no sé cómo les da la cara para salir a hablar", disparó en diálogo por TN.

Respecto al tema de la inseguridad, el candidato a jefe de Gobierno manifestó que "ya hay libre portación de armas porque la tienen los chorros".

"La tristeza del día de hoy y las circunstancias que vimos de este asesinato son terribles. No sé si importa en qué partido militaba, es igual de grave. Por supuesto que cuando uno ve algo tan cercano, le impacta. Estaba activamente con nuestro espacio político, pero primero era un padre y un joven ingeniero que quería progresar", añadió.

En esa línea, Marra anticipó que, en caso de ganar, se hará "cumplir la ley". "Los que tienen libertad son los asesinos y los chorros. En nuestro Gobierno, el que las hace las paga. Hay que actuar. Los policías quieren actuar y no los dejan. Quieren trabajar y tienen vocación. Necesitan tener libertad de acción en base a la ley", cerró.