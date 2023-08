La estrategia del oficialismo ante el intento opositor por derogar el ítem aula

Luego de que el peronismo lograra la convocatoria a una sesión especial para este lunes en la Legislatura con el objetivo de tratar la derogación del ítem aula, el oficialismo definió que enviará el proyecto a comisiones para su revisión, por lo que la derogación de la ley no llegaría a someterse a votación por el Senado.

Legisladores de Cambia Mendoza mandarán el proyecto del bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista a las comisiones del Senado de Educación, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). La votación de la derogación -que requiere de mayoría simple por tratarse de una sesión especial- no ocurrirá, pese a que el oficialismo tiene 20 senadores y los números no serían un problema para impedir el avance del planteo peronista para eliminar la reglamentación que repercute en el sector docente desde 2016.

La estrategia fue revelada por el propio gobernador, Rodolfo Suarez, que comentó este jueves en conferencia de prensa que el proyecto pasará por la instancia de comisiones. "Han pedido el tratamiento del ítem aula en el proceso electoral y antes no lo pidieron nunca. Hay que saber que, si cierto de número de legisladores pide el tratamiento, no se les puede negar. Los legisladores sabrán qué hacer. Probablemente vaya a comisión para ver cuál es la propuesta y que la estudien", dijo el mandatario provincial luego de recorrer las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad que integra el Complejo Almafuerte II.

"Llevo tres años y medio gobernando y he sostenido el ítem aula. La capacidad lectora de los chicos ha mejorado y tiene que ver con esto. Los costos que se tenían se solucionaron con el ítem aula y se premia a quien está al frente. Se ha revisado permanentemente en cierto temas, pero lo han introducido ahora por el momento de las elecciones".

Por su parte, el senador nacional y candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, también hizo mención al ítem aula, que fue implementado durante su administración al frente del Ejecutivo. Para el dirigente radical que busca ir por su segundo mandato, el pedido de sesión "es bastante absurdo".

El senador nacional y candidato a gobernador, Alfredo Cornejo. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

"Han cambiado las circunstancias de cuando se emplazó. Cambió la situación económica del país sustantivamente. Hay deterioro social producto de la inflación y depreciación de la moneda. El premio o el disuasivo a faltar es distinto en estos tiempos que en otros. Ese pedido de sesión especial es bastante absurdo. No se puede modificar por ley y derogarla sería modificar toda la estructura salarial del docente porque no sólo el ítem aula. Está atado al básico y a todo el resto de los ítems", dijo Cornejo.

Y cerró: "Es un pedido de la oposición en medio de la campaña. Todos hacen demagogia y propuestas fáciles. En todo caso, lo que se puede hacer es revisar consensuadamente y de forma inteligente cómo se está aplicando. Revisar no es eliminar. Y revisar no es por ley. Derivó de un acuerdo partidario y, luego, fue aprobado por ley. La sesión del lunes no tiene ningún sentido":