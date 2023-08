El ítem aula como botín de campaña: Parisi criticó a sus oponentes

Mario Abed, vicegobernador de la provincia de Mendoza, firmó la convocatoria a una sesión especial para tratar el ítem aula. Una ley que se promulgó hace 8 años, volverá a la Cámara de Senadores en busca de ser derogada por parte del oficialismo. Omar Parisi, candidato a gobernador por el Frente Elegí, habló en MDZ Radio y aseguró que "el ítem aula sigue en posibilidad de discusión porque nunca se terminó de definir exactamente qué necesitaba el Gobierno. Hay que rediscutir un sistema que en algún momento se dijo que se iba a replicar en otras áreas y jamás pasó porque nunca cumplió el funcionamiento que quería.

En el momento de su promulgación, muchos referentes apoyaron el mecanismo indicando que provocaría un mayor presentismo y esto se traduciría en mayor calidad educativa. Por el contrario, Parisi opinó: "La calidad educativa no se mejora con maestros con falta de salud al frente del aula. La calidad educativa se mejora teniendo presentismo de verdad, controlándolo, pero también generando las condiciones de infraestructura y la calidad de la capacitación de los maestros para que puedan estar al frente del aula".

"No ha habido mejora de la calidad educativa en la provincia, al contrario, creo que se ha deteriorado, pero sobre todo acompañado por la destrucción de las escuelas, sin que haya mantenimiento, por la falta de construcción de escuelas, por el afinamiento que hay dentro del aula y también por el tema de los bajos salarios que tienen los maestros, que no les permiten en algunos casos ni siquiera poder capacitarse o poder tener acceso a nuevas tecnologías para poder dar clases. Entonces lo único que se hace es un control de ausentismo que ni siquiera es eficiente en el día de la fecha", sentenció respecto a la ineficiencia que, según él, ha tenido la aplicación de la ley.

La convocatoria para la sesión especial.

Ante la postura que, durante la campaña, han adoptado otros dirigentes, Parisi dijo: "El día que se votó, votamos en contra, nunca estuvimos a favor. Hasta hace tres semanas atrás, De Marchi estaba a favor, en una nota local dijo que el ítem aula era bueno y que debía continuar. Cornejo lo seguía defendiendo hasta incluso la semana pasada. Para mí han visto que pierden votos con los docentes y por esto pienso que ellos nunca se han convencido de lo que hacen. Todo lo hacen a través de las encuestas, siempre con la especulación electoral y en este caso lo siguen haciendo en esta medida. En el caso De Marchi no tengo ninguna duda de que ha hecho alguna medición y vio que no le servía para el resultado electoral y se da vuelta en el aire e inmediatamente cambia la posición".

En el marco de la campaña electoral, sumó: "No hay dudas que si nosotros somos gobierno y no se revierte esta situación el lunes próximo, nosotros vamos a derogar la ley del ítem aula. No sé qué harían los otros dos candidatos una vez que fueran gobernadores".

En instancias previas a las elecciones generales, Parisi aseguró que "en nuestro caso, vemos una mejora en el nivel de conocimiento y, en la medida que nos conocen, la gente se da cuenta de que somos una alternativa posible para gobernar la provincia. Estamos muy bien en cuanto a la recepción de nuestra propuesta".

"Presentamos el tema del ítem aula, hablamos del tema de la vivienda y es una discusión que prácticamente la hemos ganado porque todo el mundo se dio cuenta que nuestro proyecto es real, posible y concreto. Hablamos de propuestas en petróleo, minería, ganadería, energía, turismo, vitivinicultura. Nosotros venimos llenos de propuestas y trabajamos todos los días para tenerlas. Esperamos que en el tiempo que nos queda le podamos dar a conocer a todos los mendocinos que somos una alternativa posible, creíble y concreta para llegar al Gobierno, a la Provincia", explicó mencionando las principales propuestas del partido oficialista.

Omar Parisi y Lucas Ilardo, la fórmula del Frente Elegí.

Omar Parisi se refirió también a lo que podría suceder en las próximas elecciones del 24 de septiembre: "Los peronistas van a votar a los peronistas, y el mendocino que nos ve a Lucas Ilardo y a mí como alternativa nos va a votar a nosotros. Esto no es una lucha de ver quién se lleva la figurita. Esto es una cuestión de llevar adelante y presentar en la sociedad mendocina proyectos de gobierno y no la acumulación de distintas personas, que la verdad que si ganara, cuando llegara el momento de tener que gobernar, va a ser como un Frankenstein mal cocido que le va a costar sacarlo a andar".

"No se puede juntar todo lo que haya, todo lo que venga y después tratar de hacer un programa de gobierno. Las ideologías todavía existen y es muy difícil gobernar desde la izquierda hasta la derecha si no hay un liderazgo común y que lo único que hay es la necesidad de acumular, porque después puede tener un resultado electoral y no haya quien lidere. Los mendocinos vamos a sufrir un gobierno de estas características, aunque creo que no va a llegar porque la gente se da cuenta de esto", concluyó.